Es bedurfte einer Frau aus Karlsruhe, damit Pirmasens sein eigenes Theater bekam. Ein Theater freilich ohne Theater, denn Else Mußlers Studiobühne Pirmasens, kurz Stip genannt, hatte kein eigenes Haus. Fast 30 Jahre inszenierte Mußler große Bühnenwerke im kleinen Rahmen, brachte Klassiker wie Goethes „Faust“, Stücke von Brecht und Musicals wie die „Rocky Horror Show“ zur Aufführung.

„Was bei ihrer Gründung niemand für möglich hielt – die Studiobühne Pirmasens hat sich durchgesetzt“, schrieb 1989 der damalige Oberbürgermeister Karl Rheinwalt in seinem Grußwort zum zehnten Geburtstag der Studiobühne, die damals unter ihrer Abkürzung Stip schon, so Rheinwalt weiter, „zu einem festen, attraktiven Bestandteil im kulturellen Leben unserer Stadt geworden ist“ – und das letztlich insgesamt fast 30 Jahre war.

So liest sich dann auch die Liste derer, die in all den Jahren bei der Stip auf der Bühne standen wie ein Who’s Who derjenigen, die damals mit der Pirmasenser Kulturszene liebäugelten – von René Weber, Fred G. Schütz, Evelyn Hornung und Martin Seebald bis zu Dieter Funda, Jupp Simon, Hansheiner Ritzer, Hans Scharf, Volker Däuber und Ralf Maxstadt. Jemand hat es mal Mitte der 90er Jahre addiert: Mehr als 300 Laiendarsteller waren bis dahin bei Else Mußler durch „die Schule“ gegangen. Das Personal wechselte – Else Mußler blieb. Sie war Gründerin der Stip, sie war ihr Herz, sie war ihr Alles. Und als sie mit 88 Jahren im Sommer 2006 starb, war klar – die Stip wird es nie mehr geben.

Auch auf ungewöhnlichen Bühnen unterwegs

40 Eigenproduktionen erlebten 240 Vorstellungen. Else Mußler spielte mit ihrer Truppe auf dem Schlossplatz, im Alten Friedhof, im Steinbruch im Schweinstal, auf der Burg Altdahn, der Bitscher Zitadelle und der 22er Kaserne in Zweibrücken. Detailverliebt und mit einer unglaublichen Organisationsgabe gesegnet, trieb sie vom ausgestopften Federvieh, vom Planwagen bis zur Kanone und echten Pferden alles auf, was sie als Dekor für ihre Stücke zu benötigen glaubte. Nicht mal das Wetter hielt sie auf, als der „Schinderhannes“ zum Rheinland-Pfalz-Tag 1997 bei strömendem Regen mit Pferden und Reitern im Alten Friedhof Premiere hatte.

Else Mußler war eine Theaterfrau aus Leidenschaft. Sie suchte die Stücke aus, führte Regie, war Finanzchefin und ihre eigene PR-Beraterin – sie war die Stip. Nur selbst auf der Bühne wollte sie nicht stehen – und dies, obwohl sie stets stolz darauf war, ihren Studienabschluss im Fach Schauspiel in der renommierten Alten Oper in Frankfurt abgelegt zu haben.

Erster Erfolg mit einem Krippenspiel

Ins Regiefach war Else Mußler eher zufällig gerutscht. Eines Tages wurde die gebürtige Karlsruherin, die damals in Offenburg lebte, darauf angesprochen, ein Krippenspiel aufzuführen. Es war ein Erfolg. „Wir sind damit sogar von Kirche zu Kirche gezogen“, erinnerte sie sich.

Später hat sie dann in Offenburg eine eigene Theatergruppe ins Leben gerufen und den „Till Eulenspiegel“ inszeniert, eine Arbeit, die für Mußler „schön, anstrengend und erfolgreich war“ und mit der sie in ganz Baden auf Tournee gegangen ist. In der Folge standen ihr in Offenburg alle Türen offen: „Ich war gut drin.'' Doch nach der Versetzung ihres Mannes nach Pirmasens hatte auch Else Mußler in Offenburg die Zelte abgeschlagen.

Zwei Premieren in einer Woche

In Pirmasens leitete sie zunächst ein Laientheater an der Volkshochschule. 1979 hat Mußler dann die Stip gegründet, mit der sie innerhalb einer Woche mit dem „Sündenfall“ von Arthur Miller und „Nora“ von August Strindberg gleich mit zwei Stücken Premiere gefeiert hat. Und das Publikum war begeistert.

Doch wer Erfolg hat, hat auch viele Neider – für die selbstbewusste Else Mußler jedoch kein Grund zu zaudern. Geradlinig ging sie ihren Weg, ob ihres leidenschaftlichen Engagements belächelt und bewundert gleichermaßen. Else Mußler war eine kleine rothaarige Dame, die sich durch meterdicke Betonwände gebissen hätte, wenn es dem Stück dienlich gewesen wäre. Mit einer Resolutheit, die keinen Widerspruch duldete, setzte sie ihre Ideen durch – auch wenn sie manchmal vergaß, dass noch in der letzten Probe alles anders gedacht und geübt worden war. Aber wehe, ihre Schauspieler spurten nicht, widersprachen gar oder kamen ungelernt zur Probe. „Man wäre lieber bei einem Ausbruch des Ätna direkt am Krater gestanden“, erinnerte sich einst ihr ehemaliger, inzwischen auch verstorbene Wegbegleiter Fred G. Schütz. Mußler hatte aber auch noch eine andere Seite, so Schütz. „Dann konnte sie eine gurrende Schmeichlerin sein oder einen aus hellwachen Augen anblitzen, wenn sie ihr dünnes Zigarillo zum Glühen brachte und mit leicht gutturalem Ton hauchte: ,Find’ ich gut. Ich find’s gut!’ Dann hätte man alles für sie getan. Hätte? Man tat es“ – auch Schütz, der dann in so manchem Stück seine Bühnentauglichkeit demonstrierte.

Auch nackte Haut fand Else Mußler gut

Die Stip hatte kein festes Ensemble. Else Mußler war die Stip. Ihre Mimen rekrutierte sie aus einem Stamm altgedienter Laien, aus jungen Talente, die sie meist durch Zufall entdeckte und einigen Profis, die sie schätzten und verehrten und deshalb selbst weiteste Anfahrtswege, sei es aus München oder Berlin, in Kauf nahmen, um unter ihrer Regie zu agieren.

Und die Bandbreite von Mußlers Inszenierungen umspannte beinahe sämtliche Genres, von Klassikern wie „Maria Stuart“, über Absurdes wie „Warten auf Godot“ oder Fuchsteufelswildes wie die „Rocky Horror Show“. Sie hat Massenszenen auf kleinen Bühnen genauso gemeistert wie Zwei-Personen-Stücke auf großer Bühne. Else Mußler scheute dabei vor keiner Herausforderung zurück. In den letzten Jahren der Stip hatte sie unter anderem das Musical „Cabaret'' aufgeführt, hat Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“, „Die sieben Todsünden“ und „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, Tankred Dorsts „Herr Paul“ und Walter Bockmeyers „Geierwally“ auf die Bühne gebracht und dabei fast immer auf ein voll besetztes Auditorium geblickt.

Der meistgespielte Autor war Brecht

Wenn dann da und dort etwas nackte Haut zu sehen war – Else Mußler fand es gut. Und sie kannte manchmal auch kein Maß. Die im Oktober 2013 in der Kulisse veranstaltete Retrospektive mit vielen ehemaligen Stip-Schauspielern, kurzen Spiel-Szenen und vielen Filmen, dauerte beinahe zwölf Stunden. Und Else Mußler hätte immer noch Material gehabt.

Zu Mußlers bevorzugten Autoren gehörten Goethe und die anderen Klassiker, aber auch moderne Schriftsteller wie Thomas Bernhard oder Samuel Beckett. Beim Spanier Garcia Lorca schätzte sie die „poetisch wunderschönen Stellen“ und auch von Dorst „würde ich gerne noch mehr bringen“, hatte sie geschwärmt. Der meistgespielte Autor der Stip war allerdings Bert Brecht, denn „ich liebe ihn“, gestand Mußler und: „Ich habe einige Jahre in Mannheim gelebt. Mannheim ist eine Arbeiterstadt – deshalb habe ich auch ein Gefühl für Brecht.“

Platz 14 bei den wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt

Mit ihrer Theatertruppe war Else Mußler vom Erfolg verwöhnt, auch wenn sie finanziell immer zu kämpfen hatte. „Die tollste Ehrung“ war für sie deshalb ein, 1998 durch die Bezirksregierung verliehener und mit 10.000 Mark dotierter Förderpreis.

Die Studiobühne Pirmasens und das Theaterspiel hat Else Mußler jede Menge Freunde beschert, die sich für sie, als DIE RHEINPFALZ 2006 die 100 wichtigsten Pirmasenser Persönlichkeiten suchte, ins Zeug legten, obwohl sich Mußler seit Jahren nach einem Unglücksfall weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und ihr Projekt sich damit aufgelöst hatte. Ein wirklicher Verlust für das kulturelle Leben in der Stadt – und mit Rang 14 sicherlich auch eine unerwartete Platzierung. Mußler war damit die am höchsten geführte Frau im RHEINPFALZ-Ranking.