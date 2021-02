Jochen Ellermann wird auch nächste Saison – egal in welcher Liga – Trainer des FC Fehrbach sein. Dies sagte Christoffer Lorett, Spielleiter des in der Landesliga diese Runde noch sieglosen FCF. Ellermann (40), der für Hauenstein, den FK Pirmasens und den SVN Zweibrücken 356-mal in der Oberliga spielte, ist seit Sommer 2020 zum zweiten Mal Trainer in Fehrbach. In seiner ersten Zeit (2013 bis 2016) gelangen der Einzug ins Verbandspokal-Halbfinale und der Landesliga-Aufstieg.