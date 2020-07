Das Sommer-Opernfestival ist als kleine Entschädigung für all die Opern-Fans gedacht, die zu den Liveübertragungen aus der New Yorker Metropolitan-Opera ins im Pirmasenser Walhalla-Kino kommen. Da auch die New Yorker Met aufgrund der Corona-Beschränkungen derzeit ihren Spielbetrieb eingestellt hat, können nur früher aufgezeichnete Opern-Abende gezeigt werden. So auch am Sonntag, 12. Juli, ab 18.30 Uhr.

Zu erleben ist dann Georges Bizets „Carmen“ in einer prominenten Besetzung. Carmen wird verkörpert von Elena Garanca. Don José wird gespielt von Roberto Alagna, Escamillo von Mariusz Kwiecien und Micaëla von Barbara Frittoli. Dirigent der Aufführung ist Yannick Nézet-Séguin, die Inszenierung stammt von Richard Eyre.

Zu sehen ist eine Aufzeichnung vom 16. Januar 2010. Sie dauert rund zweieinhalb Stunden. Nach dem zweiten Akt gibt es eine Pause.

TERMINE

Fortgesetzt wird das Sommer-Opernfestival im Pirmasenser Walhalla-Kino wie folgt:

26. Juli: Rossini: „Der Barbier von Sevilla“ mit Joyce DiDonato, Peter Mattei, Juan Diego Flórez.

9. August: Wagner: „Parsifal“ mit Jonas Kaufmann und René Pape.