Für Elias Zobeley aus Erfweiler geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Am Donnerstagabend ist er bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ dabei.

Auf den Bühnen des Dahner Felsenlandes und darüber hinaus ist Elias Zobeley schon lange kein Unbekannter mehr. Musik ist für ihn mehr als ein Hobby,