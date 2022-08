Die Trockenheit in der Region veranlasst viele Pfälzer zum umdenken hinsichtlich ihres Wasserverbrauchs. Generell führt am Wassersparen künftig wohl kein Weg mehr vorbei. Doch wie spare ich Wasser am besten? Die Pirmasenser Stadtwerke haben im Gespräch mit der RHEINPFALZ elf wertvolle Tipps gegeben, wie man am besten Wasser einsparen kann.