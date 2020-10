Erneut haben sich am Mittwoch elf Covid-19-Fälle im Gebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz bestätigt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sind zwei (aus den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Rodalben) dem familiären Umfeld der acht zusammengehörenden Personen (zwei Haushalte in Pirmasens-Land, einer in der Stadt Pirmasens) zuzuordnen, deren Infektion am Dienstag gemeldet wurde. Weitere Kontaktpersonen der ersten Kategorie haben sich vorsichtshalber in häusliche Quarantäne begeben. Sechs neue Fälle (fünf in Zweibrücken einer in der VG Zweibrücken-Land) sind laut Verwaltung auf eine Familienfeier zurückzuführen. Rund 30 Leute gelten deshalb als Kontaktpersonen – auch für sie wurde Quarantäne angeordnet.

Ansteckung am Arbeitsplatz

Unabhängig von diesen zwei Infektionsherden ermittelt das Gesundheitsamt Südwestpfalz die Kontakte von zwei weiteren Patienten aus der VG Thaleischweiler-Wallhalben und der Stadt Pirmasens, bei denen niemand weiß, wo sie sich angesteckt haben. Und ein weiterer Mann aus Zweibrücken hat sich an seinem Arbeitsplatz im Saarland infiziert.

Aktuell sind 28 Fälle in der Südwestpfalz aktiv: neun in Zweibrücken, jeweils sieben in Pirmasens und der VG Pirmasens-Land, zwei in der VG Zweibrücken-Land sowie je einer in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben.

Wer Symptome entwickelt, soll sich telefonisch beim Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten Nummer (0800/9900400).