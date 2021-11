An den Corona-Impfbussen ist Impfen ohne Termin möglich. Im Dezember sind die Busse elfmal in der Region unterwegs. Achtmal im Landkreis, dreimal in der Stadt. Sie ergänzen das Angebot der Zentrale Impfstelle in der Pirmasenser Messe, die am Dienstag öffnet. Dort gibt es die schützende Spritze nur nach Terminvereinbarung .

„Ich danke allen Ärztinnen und Ärzten sowie deren Personal, die auch mit dem Boostern organisatorisch schwer belastet sind und teilweise Sonderschichten fahren“, würdigt Landrätin Susanne Ganster den Medizinern. „Ich bin auch dankbar, in unserem Landkreis eine so große Zahl Geimpfter zu wissen. Eine hohe Quote bei den Impfungen ist elementar wichtig, um diese Welle zu brechen. Daher appelliere ich auch an alle, die sich bisher noch nicht für die Impfung entschließen konnten, prüfen Sie nochmals den Nutzen für Sie und uns alle gemeinsam. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, beim Impfbus von einer schnellen, unkomplizierten und kostenlosen Impfung Gebrauch zu machen.“

Warten und Impfen im Warmen

Um die Ärzte in ihren Praxen zu entlasten, hat das Land zugesagt, die Impfbusse künftig verstärkt in Städten und Kreisen ohne direkt zugeordnetes Impfzentrum einzusetzen und dabei die kommunale Infrastruktur zu nutzen, damit die Menschen auch hier – wie von der Landrätin gefordert – im Trockenen und Warmen warten können. Das Impfbus-Team wird die eigentlichen Impfungen dann in den jeweiligen Gebäuden vornehmen. Gemeinsam mit dem Einsatz der Orts- und Verbandsgemeinden sowie der Stadt Pirmasens hat der Landkreis Südwestpfalz für alle BürgerInnen elf Impfbus-Termine für den Dezember jeweils zwischen 9 und 17 Uhr eingerichtet. Zur Impfung sind der Personalausweis und der Impfpass mitzubringen.

Termine



Donnerstag, 2. Dezember, Ruppertshalle, Lemberger Straße 58, Ruppertsweiler

Samstag, 4. Dezember,, Haus des Gastes , Weißenburger Straße 17d, Dahn

Dienstag, 7. Dezember, Bruchwiesenhalle, Carentaner Platz, Waldfischbach-Burgalben

Donnerstag, 9. Dezember, Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 7, Hinterweidenthal

Montag, 13. Dezember, Dorfgemeinschaftshaus, Waldstraße, Bottenbach

Mittwoch, 15. Dezember, Bürgerhaus, Burgstraße 6, Hauenstein

Freitag, 17. Dezember, Messe-Halle 6A, Zeppelinstraße 11, Pirmasens

Dienstag, 21. Dezember, Biosphärenhaus, Am Königsbruch 1, Fischbach bei Dahn

Donnerstag, 23. Dezember, Messe-Halle 6A, Zeppelinstraße 11, Pirmasens

Dienstag, 28. Dezember, Bürgerhaus, Hanauer Straße 4, Münchweiler