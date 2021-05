Mountainbiker müssen sich ab Mai auf eine Umleitung einstellen. Grund sind Bauarbeiten an der Rehmühle und am Molkenbrunnerhof. Betroffen ist die Tour Nummer 20, mit Start und Ziel am Eisweiher.

Die Umleitung beginnt vor der Rehmühle von Obersimten kommend und ist nach Angaben des Stadtmarketings deutlich sichtbar ausgeschildert. Die Strecke führt über einen gut befahrbaren Weg nach Niedersimten. Von dort aus folgen die Radfahrer wieder der üblichen Beschilderung der 20er-Tour. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober. So lange müssen die Biker den Umweg nehmen.

Die Tour 20 ist knapp 60 Kilometer lang und weist rund 1110 Höhenmeter auf. Sie umkreist östlich die Stadt Pirmasens und zeigt viele Facetten der Region. Weitere Infos gibt es online: mountainbikepark-pfaelzerwald.de.