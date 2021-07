Der Eisweiher ist beliebt für Grillpartys. Darüber freut sich Sebastian Tilly (SPD) aber nur bedingt, da es nur einen offiziellen Grillplatz am Eisweiher gibt. Das habe zur Folge, dass sich die Grillfreunde auf den benachbarten Bouleplatz ausbreiten würden, wie Tilly beobachtet haben will. Der Sozialdemokrat forderte deshalb in der jüngsten Stadtratssitzung, einen zweiten Grillplatz anzulegen. Die Stadt will vorerst das Ordnungsamt für weitere Kontrollen an den Eisweiher schicken, wie Oberbürgermeister Markus Zwick ankündigte, der einen weiteren Grillplatz ebenfalls für erwägenswert erachtet, da das Grillen in Pirmasens sich besonderer Beliebtheit erfreue.