Wie können Vereine ihre Nachwuchsprobleme bekämpfen? Indem sie hautnah zeigen, was sie zu bieten haben. Das wird beim Spielfest am Eisweiher am 14. Juni wieder der Fall sein.

„Zu den Vereinen, fertig, los!“ Unter diesem Motto soll am Sonntag, 14. Juni, das große Spielfest am Eisweiher stattfinden. 40 Vereine mit rund 350 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wollen ihre Angebote vorstellen. Die Veranstalter rechnen erneut mit Tausenden Besuchern.

„Das Motto beschreibt genau das, wofür das Spielfest steht“, betont Stadtjugendpflegerin Bettina Theisinger. Beim Vielseitigkeitswettbewerb können die Kinder an etlichen Spiel- und Sportangeboten teilnehmen und so beispielsweise ihre Geschicklichkeit beim Stelzenlauf des TV Pirmasens und ihre Zielsicherheit beim Bogenschießen des Schützenvereins Thaleischweiler-Fröschen unter Beweis stellen. Oberbürgermeister Markus Zwick verweist auf den tieferen Sinn des Spielfests: „Es geht darum, die Kinder mit unseren Vereinen in Kontakt zu bringen.“

Kletterwand, Parcour und Co.

Wie schon in den Vorjahren wird die beliebte Kletterwand wieder am Eisweiher stehen, kündigt Theisinger an. Ebenso soll es einen XL-Hindernisparcour und ein Bungee-Trampolin geben. Bei der Finanzierung der Großspielgeräte hat der Pirmasenser Lions-Club mit einer 4500-Euro-Spende ausgeholfen, berichtet die Stadtjugendpflegerin.

Die im vergangenen Jahr neugegründete Bürgerstiftung Pirmasens beteiligt sich erstmals am Spielfest und bringt einen Internettrend an den Eisweiher: das sogenannte Hobby-Horsing. Hinter dem englischen Begriff verbirgt sich nichts anderes als Steckenpferdreiten. Was manche noch aus ihrer Kindheit kennen, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Trendsportart gemausert. Beim Stadtoberhaupt sorgt das jedenfalls schon für Vorfreude. „Da muss ich unbedingt mitmachen“, betont Oberbürgermeister Markus Zwick.

Ganztägiges Bühnenprogramm

Die Organisatoren haben den Zeitplan minimal angepasst, verrät Bettina Theisinger. Das Fest beginnt wie gewohnt um 10 Uhr, endet aber nun um 17 Uhr – eine Stunde früher als in den Vorjahren. „Das war ein Wunsch der Vereine. Es hat sich gezeigt, dass in dieser letzten Stunde nicht mehr viel los war“, so Theisinger.

Dennoch wird es ein Bühnenprogramm geben, „das den ganzen Tag abdeckt“, berichtet Kerstin Garcia vom Orga-Team. Von 10.30 Uhr bis zur Mittagszeit wird es mehrere Tanzaufführungen geben, unter anderem vom Tanzclub Silbercasino Pirmasens, dem Jugendhaus One und des Carnevalvereins Pirmasens. Am Nachmittag wird es einen Auftritt der Geräteturnabteilung des TVP zu sehen geben sowie ein sogenanntes Pratzen-Training des True Fighter Gym.

Parkplätze begrenzt

Laut Garcia sollen Besucher, die mit dem Auto kommen, den Mitfahrerparkplatz in der Landauer Straße nutzen. Die beiden Parkplätze des Plub stehen ebenfalls zur Verfügung. Aber: „Die Parkplätze sind begrenzt“, betont Garcia. Die Veranstalter empfehlen daher – wenn möglich –, Bus und Ruftaxi zu nutzen.

Info

Das Spielfest am Eisweiher beginnt am Sonntag, 14. Juni, um 10 Uhr. Das Ende ist für 17 Uhr angesetzt. Der Eintritt ist frei.