Am Eisweiher entsteht ein Wasserwald mit Nebelstelen, Bachlauf und Sprührad. Was außerdem für die Naherholung der Pirmasenser geplant ist.

Am Eisweiher wird es noch in diesem Jahr einen großen Wasserspielplatz, eine Besucherplattform und eine Toilettenanlage geben. 300.000 Euro zahlt das Land für das Projekt, das im Juli starten soll.

Spielplatzbesucher müssen Wasserdruck erzeugen

Die Pirmasenser Bewerbung für die Landesgartenschau ist vorerst Geschichte. Einige Ideen dazu werden aber doch umgesetzt. Los geht es am Eisweiher. Nach der Pump-Track-Anlage für Mountainbiker soll nun ein Wasserspielplatz für Erwachsene und Kinder entstehen. Als Fläche hat Gartenbauamtsleiter André Jankwitz den Bereich direkt am Parkplatz vorgesehen, wo auch die Wohnmobile stehen dürfen. Das Projekt trägt den Namen „Wasserwald“ und beinhaltet Stelen, aus denen oben Wassernebel oder kleine Fontänen sprühen. Den nötigen Druck dazu müssen die Benutzer selbst aufbauen – mit einem Fahrrad, einer Pumpe oder einer Wippe.

Am Rheinberger befinden sich solche Pumpen bereits und werden im Sommer rege von kleinen Kindern genutzt. Eine ähnliche Begeisterung erhofft sich Jankwitz für den Wasserwald, der noch weitere Attraktionen wie ein Sprührad, eine archimedische Schraube zum Wassertransport sowie einen kleinen Bachlauf beinhalten soll. Teilweise soll Trinkwasser genutzt werden, etwa zum Versprühen. Der Bachlauf hingegen könne mit dem Wasser aus dem Eisweiher gespeist werden. Der Wasserspielplatz wird ebenso wie der noch zu bauende Kiosk durch einen niedrigen Zaun geschützt. Dieser soll teilweise auch in den Weiher hineinragen, um zu verhindern, dass Kinder dort in tieferes Wasser gelangen. Laut Jankwitz soll die Anlage ähnlich wie der Wasserspielplatz in Contwig werden. Die Fläche werde rund 110 Quadratmeter groß, so Jankwitz.

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Im dem eingezäunten Bereich soll zudem eine Besucherplattform mit Sitzpodesten und Schautafeln entstehen. Von dort aus habe der Besucher eine ideale Sicht auf den Weiher und den Kugelfelsen, den Jankwitz gerne vom Forst freigeschnitten haben möchte.

Pächter könnte auf- und zuschließen

Direkt am Parkplatz wird noch eine Toilettenanlage gebaut. Wegen der vielen Besucher des Freizeitgeländes und auch der Wohnmobilisten war schon seit Längerem eine Toilette am Eisweiher gefordert worden. Da über die Toilette dann auch eine Infrastruktur mit Kanalanschluss sowie Wasser- und Stromversorgung vorhanden wäre, könnte das Projekt eines Kiosks am Weiher angegangen werden, meinte Jankwitz. Dafür fehlt aber noch der Pächter, der später auch den umzäunten Bereich immer auf- und zuschließen könnte.

Die Ausschreibungen sollen im Mai rausgehen. Jankwitz hofft auf einen Baubeginn im Juli und die Fertigstellung im September. Der Hauptausschuss genehmigte einstimmig die Ermächtigung für die Verwaltung zur Vergabe der Aufträge.