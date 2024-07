Nach dem RHEINPFALZ-Bericht über die Schließung der Neuen Privatklinik in den 90er Jahren hat sich der ehemalige Krankenhaus-Dezernent Peter Schiel zu Wort gemeldet, der für diesen Bereich zwischen 1994 bis 1999 zuständig war. Er zeigte weitere Hintergründe der Schließung auf und sprach auch die damaligen Herausforderungen im Pirmasenser Gesundheitswesen an.

Das Restaurant „Buon Giorno“ vor der Johanneskirche hat im Februar seine Pforten geschlossen und ist in die Pirmasens Fußgängerzone umgezogen. Etwas kleiner, dafür zentraler, residiert Familie Marinello jetzt direkt am Schloßplatz.

Vom Flutschfinger bis Premium-Vanille: Viele Menschen nutzen im Sommer die Gelegenheit, sich bei hohen Temperaturen mit einem Eis abzukühlen. DIE RHEINPFALZ hat Menschen in der Pirmasenser Innenstadt nach ihren Vorlieben rund um die kühle Schleckerei gefragt.

Im Mai standen vier Kriminalbeamte mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Hintergrund war der tödliche Unfall, der sich im Juni vergangenen Jahres im Bergbad Heltersberg ereignet hatte. Gegen den Durchsuchungsbeschluss hatte die VG Beschwerde eingelegt. Dazu hat das Landgericht Zweibrücken nun eine Entscheidung getroffen.

Zu Beginn der konstituierenden Ratssitzung zeigte sich der Fischbacher Ortsbürgermeister Michael Schreiber enttäuscht über die seiner Ansicht nach geringe Wahlbeteiligung von 67,4 Prozent bei der Wahl des Gemeinderats. Er mutmaßte, dass die kommunale Selbstverwaltung vielen Leuten wohl egal sei.

Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, ist in Zweibrücken so niedrig wie noch nie: Das sagt Polizeichef Nicolai Zöller. Zugleich weiß er, dass mancher abendliche Passant sich an der ein oder anderen Stelle im Stadtgebiet unwohl fühlt. Zöller macht Vorschläge, wo man da ansetzen kann.

In seiner konstituierenden Sitzung hat nun auch der Hornbacher Stadtrat eine Resolution gegen den geplanten Bau zweier Windräder auf Hengstbacher Gemarkung verabschiedet. Die Bewohner des Eichenhofs haben Bedenken gegen das Projekt.