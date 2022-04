Ein „Mutanfall“ hat Manuel Heinsdorf den Schritt in die Selbstständigkeit ermöglicht. So beschreibt der 44-Jährige seinen Entschluss, mit der Übernahme des Eiscafés Felder seinen ersten eigenen Betrieb an den Start zu bringen und das etablierte Café nach fünf Monaten wieder zu öffnen. Dabei übernimmt er zum Großteil das Angebot der Vorgängerin Malgorzata Zawierta. „Ich bin selbst immer gerne als Gast hierher gekommen, und nun leite ich das Eiscafé, das ist ein Traum“, schwärmt er. Der gelernte Küchenmeister und Betriebswirt für Touristik/Hotellerie verfügt über reichlich Erfahrung in der Branche, zuletzt leitete er die Hochschulgastronomie in Kaiserslautern. Sowohl die Rezepturen und Maschinen für 33 Sorten Eis als auch der Lieferant für Kuchen und Torten bleiben unverändert, aber „eigene Ideen werden dazukommen“, so der Eppenbrunner, der sein Faible für Patisserie und Desserts gerne einbringen möchte. Das Angebot der Mittagssnacks soll ausgebaut werden, vorgesehen ist ein wechselndes Tellergericht als Mittagstisch. Die zurzeit 18 Mitarbeiter wurden zum Teil übernommen, andere sind neu dabei, aber Heinsdorf sucht weiteres Personal in Teilzeit. Das Café ist außer Montag täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.