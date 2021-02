Bis zu vier Meter lange Eiszapfen waren am Wochenende am Luitpoldfels zwischen Eisweiher und B 10 zu sehen. Der Luitpoldfels liegt direkt an dem beliebten Premiumwanderweg „Felsenwald“ wenige Meter von den Gebrochenen Felsen entfernt. Der winterliche Wald bei Pirmasens lockte vor allem am Sonntag zahlreiche Ausflügler an. Am Eisweiher waren zeitweise alle Parkplätze belegt. Auf dem nur teilweise zugefrorenen Weiher selbst drehten Jugendliche mit Schlittschuhen ihre Runden, trotz ausdrücklichem Verbot. Auch auf dem Strecktalweiher waren Schlittschuhläufer zu sehen. Das Garten- und Friedhofsamt hatte noch am Freitag vor dem Betreten der Weiher gewarnt. Es bestünde Einbruchgefahr. Verbotsschilder waren aufgehängt worden. Die Verwaltung verzichtete in diesem Jahr auf eine Eisdickenmessung und inoffizielle Freigabe der Weiher, wie dies in anderen Jahren schon passiert ist. Einbruchstellen waren nicht zu sehen.