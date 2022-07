Bei manchen Kreationen, die es in den Pirmasenser Eiscafés neu auf die Karte geschafft haben, läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Ran an die Waffeln.

Seit Tagen heißt es, die große Hitzewelle mit Temperaturen von 40 Grad rollt heran. In der Südwestpfalz könnte die Bullenhitze ab Montag einsetzen.

Der Einfahrt des ersten Zuges der S-Bahn Rhein-Neckar in den Zweibrücker Hauptbahnhof in drei Jahren, Mitte 2025, steht aus rheinland-pfälzischer Sicht nichts mehr im Wege. Jetzt ist das Eisenbahnbundesamt am Zug.

Seit 1. Juli müssen im Zweibrücker Stadtgebiet Hunde an der Leine geführt werden und dürfen keine Tauben mehr gefüttert werden. Die bisherige Bilanz des Ordnungsamtes fällt kurz aus.

Um die Chancen, dass die Wieslauterbahn modernisiert wird, zu verbessern, wird die Aufnahme von Güterverkehr geprüft. Dabei spielt das ehemalige Nato-Tanklager Hinterweidenthal eine Rolle.

Im Landkreis Südwestpfalz ist beim Thema Brandschutz in der Vergangenheit genauer hingeschaut worden. Die Mängelliste ist lang.

Die Pirmasenser Verkehrsbetriebe haben einen Bus für die Ukraine gespendet.

Die Kita „Hand in Hand“ in Mörsbach feiert am Wochenende 30. Geburtstag. Und eine Erzieherin ist fast schon die ganz Zeit dabei.