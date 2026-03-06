Jens Hinkel schaffte 1986 im Alter von 18 Jahren etwas, was bis heute keinem anderen Pfälzer gelungen ist: Der Pirmasenser wurde in Braunlage im Harz deutscher Jugendmeister im Skilanglauf über 15 Kilometer. Er schaffte es bis in die Nationalmannschaft, war 1987 Sechster beim Alpencup im italienischen Predazzo. Nach seiner Bundeswehrzeit machte Hinkel eine Schlosser-Lehre, arbeitete als solcher bei der Firma Weishäuptel und danach bei der Stadt Pirmasens. Er heiratete, wurde Vater zweier Töchter, lebte in Fehrbach und war lange Jahre Fahrer von Oberbürgermeister Markus Zwick. Und er war auch als Mountainbikefahrer erfolgreich. In der Disziplin „Four Cross“ wurde Hinkel süddeutscher Meister der Masterklasse. Nun ist Jens Hinkel im Alter von 58 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, nur wenige Tage nach seinem einstigen Trainer Hans Broschey.