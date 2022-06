Über die bisher höchste Spende des Fördervereines Patientenforum darf sich die Intensivstation des Städtischen Krankenhauses freuen: Am Dienstag übergaben die Vertreter des Vereins ein so genanntes Multicare X-Bett mit zahlreichen High-Tech-Funktionen im Wert von 25.000 Euro. Es macht das Pirmasenser Haus deutschlandweit zur einzigen Klinik, wo ein solches Bett im Einsatz ist.

Die Tatsache, dass immer mehr Menschen schwergewichtig sind, lässt insbesondere das Personal auf der Intensivstation immer wieder an seine Grenzen kommen. Das für Patienten bis 250 Kilogramm zugelassene Bett lässt sich auf mehreren Achsen motorgetrieben verstellen und erleichtert bedarfsorientierte, individuelle Lagerungen entscheidend. Schwenkprogramme und zahlreiche weitere elektronische Funktionen ermöglichen die optimale Positionierung des Patienten im Bett und sorgen für ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten.

Krankenhaus-Geschäftsführer Martin Forster und Oberbürgermeister Markus Zwick zeigten sich gleichermaßen beeindruckt von der Spende und dem Engagement des Patientenforums und seines Vorsitzenden Rigo Meyer, der es geschafft habe, die Mitglieder auch in schwierigen Corona-Zeiten bei der Stange zu halten. Die Bemühungen, die gute Sache des Krankenhauses in Pirmasens und der Umgebung zu vertreten, und die Spendenbereitschaft der Mitglieder seien aller Ehren wert, lobte Forster. Zwick sah in der Bereitschaft, sich ehrenamtlich über den Förderverein einzusetzen, ein klares Zeichen der Verbundenheit der Bevölkerung mit dem Krankenhaus. (mar)