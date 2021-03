Die Pirmasenser Einzelhändler planen eine Klage. Sie wollen auf diesem Weg gegen die vom Land erzwungene Verschärfung der Corona-Regeln vorgehen. Der Sprecher des Pirmasenser Einzelhandelsverbandes, Erich Weiss, sagte zur RHEINPFALZ, dass er derzeit an der Finanzierung des Verfahrens arbeite. Er rechnet mit Kosten von 12.000 Euro, die unter den Einzelhändlern aufgeteilt werden sollen. Es habe sich bereits ein Unternehmer gefunden, der gegen die entsprechende Allgemeinverfügung vor das Oberverwaltungsgericht ziehen wolle. Weiss rechnet damit, dass er noch in dieser Woche das Geld zusammen hat, dann soll der Rechtsstreit in die Wege geleitet werden. Die Klage wird sich gegen die Stadt Pirmasens richten. Die wollte eigentlich die Geschäfte trotz hoher Infektionszahlen offen lassen, musste aber auf Druck des Landes eine Allgemeinverfügung erlasen, die im Einzelhandel nur noch Termin-Shoppping erlaubt.