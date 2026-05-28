Wer das erste Tor erzielt hat, warum es mal Polizei-Schutz zum Spiel in Bruchweiler gab, was zwei USA-Auswanderer investierten, wann der sportliche Zenit erreicht war.

Beim Blick in die Ortschronik „850 Jahre Leimen: Die Geschichte einer Gemeinde im Pfälzerwald“ unterstreicht der Beitrag von Autor Alexander Frey mit vielen Mannschaftsfotos, dass das Herz für den Fußball auch in Leimen schlägt. Exakt dort, wo der Turn- und Sportverein Leimen heute zwei Rasenplätze hat (der obere am Sportheim für die Spiele, der untere – mit Flutlicht – fürs Training), befand sich bereits in der Gründerzeit das Vereinsgelände. Hier, am „Behängten Köpfel“, stand ein Schuppen, in dem Turngeräte untergestellt waren. Denn ein Turnverein bestand bereits. Dieser TV Leimen bildete ab 1921 eine Fußballabteilung. Dem runden Leder nachgejagt wurde zu Beginn etwas außerhalb von Leimen in der Gewanne „An der Lach“. Am 2. März 1926 wurde der Fußballverein Leimen gegründet.

Vereinsname mehrfach geändert

Bei Recherchen dieser Zeitung zum 60-jährigen Bestehen wurde bekannt, dass die in die USA ausgewanderten Ludwig Hutzler und Johannes Anstett sozusagen die „Väter“ des Fußballvereins waren. Denn diese beiden kauften den ersten Ball. Auf einer Wiese „Im Rott“, die Hutzlers Vater gehörte, soll das erste Training absolviert worden sein. Zur ersten Mannschaft hätten Jakob Hochreiter, Albert und Alfons Preis, Ernst Wilhelm, Wilhelm Germann, Eugen Hochreiter und noch fünf weitere Kicker gezählt.

Ein von zwei Pferden gezogener Jagdwagen brachte die Leimer Kicker zu ihrem allerersten Match auf die Moschelmühle, wo sie 0:11 verloren. Beim zweiten Auswärtsspiel in Heltersberg gelang dann aber ein 1:0-Sieg durch ein Elfmetertor von Ignatz Anstett.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den Turnverein Leimen nicht mehr, aber Fußball wurde wieder gespielt, ab 1949 als Sportverein Leimen. Männer der ersten Stunde nach dem Krieg waren Ignatz Anstett, Emil Schnur, Berthold Anstett, Arnulf Anstett, Oswald Müller, Otto Germann, Julius Kaiser, Otto Kasper, Oskar Cronauer und Josef Hochreiter. Ausschlaggebend für die Wiederbelebung soll das Drängen der Söhne von Gastwirt Arnold gewesen sein, die gerne Fußball gespielt hätten. Ignatz Anstett wurde 1949 zum ersten Vorsitzenden nach dem Krieg gewählt.

Anekdoten

Spieler und Anhänger fuhren in jenen Zeiten gemeinsam auf einem Lastwagen zu Auswärtsbegegnungen. Der heute 89-jährige Dieter Walz erinnert sich noch gut an solche „schaukeligen“ Transporte. Man(n) saß auf der Ladefläche eines Lasters, den Theo Grünewald fuhr. Sein Bruder Karl Grünewald gab die Kommandos zur Verlagerung der Gewichte, wenn es in die Kurven ging, damit der Wagen nicht umkippte. Walz, Jahrgang 1937, ist ebenso wie Friedel Preis einer der ältesten noch lebenden Leimer Fußballer. Mit 16 Jahren habe er auf den Spielerpass von Hubert Amberger gespielt, erzählt Dieter Walz, weil er selbst noch zu jung war.

Dieter Walz (89) berichtet von Zeiten, in denen er mit Leimens Fußballern im Lastwagen zu Auswärtsspielen fuhr. Foto: Marianne Teuscher

1956 kam der Weltmeister von 1954 und Spieler des 1. FC Kaiserslautern, Werner Kohlmeyer, als Trainer nach Leimen und blieb es für ein Dreivierteljahr. Zur Meisterschaft in der B-Klasse im damaligen Fußballkreis Pirmasens reichte es trotz des prominenten Trainers nicht. 1958 ging Leimen als Tabellenführer in den letzten Spieltag, verlor zu Hause gegen den Tabellenletzten mit 2:3 und verpasste damit den Aufstieg in die A-Klasse.

Rückzug nach Nichtaufstieg

„Daraufhin wurde die Mann- schaft nicht mehr zum Spielbetrieb gemeldet. 1962 wurde erstmals eine A- Jugend gegründet. Mit diesen Spielern begann der Neuanfang. Im Jahr 1962 wurde die erste Mannschaft zum Spielbetrieb in der neu gegründeten untersten Klasse, der C-Klasse, wieder angemeldet“, heißt es in der Vereinschronik. Am 4. November 1966 wurde der Verein in TuS 1926 Leimen umbenannt.

Dass es in den 1950er- und 1960er-Jahren auf dem Fußballplatz noch ziemlich rustikal zuging, davon weiß Walz zu erzählen. Etwa wenn Leimen gegen den FC Merzalben oder den FK Clausen antrat. „In Merzalben ging ich immer mit Begleitschutz vom Platz“, berichtet Walz lachend. Er sei schließlich als Mittelläufer nicht zimperlich gewesen. Zu einem Spiel in Bruchweiler sei seine Mannschaft, nachdem es im Hinspiel in Leimen hoch hergegangen war, zunächst nach Dahn gefahren, um sich dort umzuziehen. Walz: „Mit zwei Polizisten sind wir nach Bruchweiler. Die begleiteten uns bis ans Spielfeld.“ Das Vereinslokal war das Gasthaus „Zur Krone“. Hier wuschen sich die Fußballer und zogen sich um.

Die erste Meisterschaft

Auf dem ehemaligen Turnplatz entstand ab 1969 ein Rasenspielfeld. Der nächste große Schritt sollte mit dem Bau des Sportheims im Jahr 1971 folgen. Die Einweihung des neuen Vereinsheims im Jahr 1972 fiel mit der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte in der C-Klasse Pirmasens West fast zusammen. Nur ein Jahr später stieg Leimen wieder ab. In der Saison 1975/76 klappte unter Spielertrainer Werner Jäger der Wiederaufstieg in die B-Klasse.

1998 rückte der TuS in die damals Bezirksklasse Westpfalz Süd genannte A-Klasse auf. Zwei Jahre später folgte gar unter den Trainern Heiko Lelle und Andreas Langner und mit Ronnie Gütermann als Torschützenkönig die Meisterschaft in der Bezirksklasse Süd. Leimen stieg damit erstmals in die Bezirksliga auf. Auf zwei Abstiege folgten zwei Aufstiege als Meister der Kreisliga Ost (2008) und der Bezirksklasse (2010) unter Trainer Thomas Schuster. Bis 2015 blieb der TuS Leimen in der Bezirksliga, in der er die Saison 2011/12 gar mal auf Rang vier abschloss. 2019 dann der Abstieg aus der A-Klasse. Seither spielt der TuS in der B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost.

Nicht nur Fußball

Ein besonderes Ereignis war die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften der Alten Herren 2019 in Nordhorn. Diese Saison stellt die AH (in Spielgemeinschaft mit dem FC Merzalben) Teams bei der Ü32, der Ü40 und der Ü50, die sich als Kreispokalsieger für die Südwestmeisterschaft am 7. Juni in Altrip qualifiziert hat. Die Jugendabteilung sorgt durch Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen dafür, von den Bambini bis zu den B-Junioren in einer Nachwuchsmannschaft zu spielen. Außerdem bietet der aktuell 310 Mitglieder zählende Verein auch Mutter-Kind-Turnen, Seniorenturnen und Yoga an. Seit 1982 wird alljährlich zum urigen „Wissefeschd“ eingeladen. Mit der Gründung eines Fördervereins im Jahre 1999 wurde auch eine „Stadionzeitung“ ins Leben gerufen. Das Sportheim ist auf dem neuesten Stand und wird in Eigenregie betrieben. Gleichberechtigte Vorsitzende sind im Jubiläumsjahr Klaus Kneis und Boskop Savic; Kassenwartin und Schriftführerin ist Erna Hartmann.

JUBILÄUMSPROGRAMM

Am Freitag, 12. Juni, tritt die Band „Die Dicken Kinder“ aus Landau ab 21 Uhr in der MGV-Sängerhalle auf.

Am Samstag, 13. Juni, spielen ab 10 Uhr alle TuS-Mannschaften von der Jugend bis zur AH. Zum Programm gehört ab 15 Uhr ein Traditionsspiel ehemaliger Spieler und Trainer des TuS. Der festliche Ehrenabend beginnt am gleichen Tag um 18 Uhr in der Sängerhalle.

Am Sonntag, 21. Juni, 9.30 Uhr, folgt ein großes E-Jugendturnier, organisiert von Ronnie Gütermann, zu dem unter anderem der 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98, der Karlsruher SC, der FK Pirmasens und Eintracht Trier ihre U11-Talente entsenden.