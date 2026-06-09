Die JSG Gräfensteiner Land steigt in die Landesliga auf. Sie vereint Nachwuchsspieler aus vier Vereinen. Warum die Kommunikation dabei besonders wichtig ist.

Vier Vereine, eine Jugendspielgemeinschaft und zur richtigen Zeit auf Platz eins in der D-Junioren-Kreisliga: Die JSG Gräfensteiner Land steigt in die Landesliga auf. Spannender geht es kaum: „Wir standen bis zum letzten Spieltag nie an der Tabellenspitze“, sagt der D1-Coach aus Münchweiler, Björn Johann, und blickt ebenso wie seine Trainerkollegen Andreas Babilon ( Rodalben) und Udo Link ( Merzalben) auf eine fulminante Aufholjagd zurück. An jenem letzten Spieltag sprang die JSG Gräfensteiner Land mit einem 5:1-Heimsieg gegen Heltersberg an die Kreisliga-Spitze. Dementsprechend groß war die Freude bei den U13-Kickern. Spontan gab es einen Umzug in Merzalben, bei dem sich die Aufsteiger als kleine Partylöwen bewiesen.

Zum Saisonbeginn wurden 53 D-Jugend-Spieler aus allen vier Vereinen der JSG (TuS Leimen, FC Gräfenstein Merzalben, FC Rodalben und FV Münchweiler) in drei Teams aufgeteilt. Die Trainer standen in engem Kontakt mit den Eltern, um den Informationsfluss transparent zu gestalten. „Das ist bei einer Spielgemeinschaft von vier Vereinen wichtig“, betont Johann. Die Heimspiele wurden in Merzalben ausgetragen. Kommende Saison wird die D1 vorwiegend in Rodalben und Münchweiler trainieren. Laut Johann sind die Meisterschaftsspiele in Münchweiler auf dem Langenberg-Rasen geplant.

Veränderungen

Johann und Link geben ihre Jugendtrainer-Ämter auf, Babilon wechselt zu den C-Junioren. Als neue Trainer für die Landesliga-D1 stehen Fabian Stark, Thorsten Wüst, Christoph Müller und Thomas Frank bereit. Viele Spieler der Meistermannschaft steigen altersbedingt in die C-Jugend auf, es rücken aber auch „Hochkaräter“, wie Johann sagt, aus der E-Jugend hoch und verstärken den bisherigen jüngeren D-Jugend-Jahrgang.