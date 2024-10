Journalismus im Wandel: Was bedeutet digitaler Journalismus für Leser und Redaktion? Wir laden Sie zum Blick hinter die Kulissen ein.

Der Journalismus in der RHEINPFALZ ändert sich. Während sich unsere Leser über Jahrzehnte darauf verlassen konnten, morgens in der Zeitung über alles informiert zu werden, was sie wissen müssen, haben viele unserer Kunden, aber auch wir in der Redaktion mittlerweile andere Ansprüche.

Es reicht oft nicht mehr aus, Sie liebe Leserinnen und Leser, nur einmal am Tag mit Nachrichten, Reportagen, Hintergründen und Interviews zu versorgen. Als modernes Medienunternehmen wollen wir sie rund um die Uhr informieren. Dabei vertrauen wir auf die Chancen, die das Internet und die Digitalisierung bieten. Gleichwohl blenden wir die Risiken nicht aus.

Podcasts, Newsletter und Co.

Wer aber möchte, kann beispielsweise schon am Tag vorher auf seinem Tablet oder dem Smartphone in der Vorabendausgabe fast alles lesen, was am nächsten Tag in der gedruckten Zeitung erscheint. Wer über aktuelle Ereignisse aus Sport, Politik und Gesellschaft informiert werden will, kann jederzeit unsere RHEINPFALZ-App nutzen. Außerdem machen wir mittlerweile Podcasts, produzieren Videoclips und veröffentlichen Newsletter. Natürlich sind wir in Sozialen Netzwerken aktiv und informieren bei wichtigen Ereignissen wie Wahlen, aber auch Katastrophen in Live-Blogs auf rheinpfalz.de.

Bei all dem Wandel ist uns eine Sache wichtig: die Qualität. Uns geht es nicht um die schnelle und reißerische Schlagzeile, die Klicks im Internet provoziert. Wir wollen Sie schließlich seriös und kompetent informieren: in der gedruckten Zeitung und auf unseren digitalen Kanälen.

Kommen Sie vorbei!

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, wissen möchten, was das alles für eine Lokalredaktion bedeutet, lade ich Sie herzlich zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Besuchen Sie uns am Dienstag, 15. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in der Redaktion im Rheinberger in der Schachenstraße.

Bringen Sie Fragen rund um den Journalismus mit – und, wenn Sie wollen auch ihr Smartphone und ihr Tablet. Gerne zeige ich Ihnen, wie und wo Sie bei der RHEINPFALZ digital auf dem Laufenden gehalten werden. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen rund um die Chancen und Risiken im digitalen Journalismus – und welche Vorteile er Ihnen als Abonnenten, aber auch uns als Journalisten bietet. Dabei möchte ich gerne auch von Ihnen erfahren, ob und wie Sie die digitalen Inhalte der RHEINPFALZ bereits nutzen.

Melden Sie sich an!

Wer Interesse hat, einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen einer Redaktion im Wandel zu erhalten, kann sich per Mail bis Montag um 10 Uhr an redpir@rheinpfalz.de wenden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Sie werden benachrichtigt, ob Sie zu den Teilnehmern gehören.