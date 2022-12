Mit einem Freispruch endete für einen 28-Jährigen am Montag das Strafverfahren vor dem Amtsgericht Pirmasens wegen des Vorwurfs des sexuellen Kindesmissbrauchs und der Nötigung.

Wären die Zweibrücker besser dran, wenn ihre Stadt Teil des Landkreises wäre? Darüber sollte man mal nachdenken. Das fordert ein bekanntes Mitglied des Stadtrates.

Die Pirmasenser Stadtwerke bieten noch bis 24. Dezember Kunden die Möglichkeit, in günstigere Sonderverträge zu wechseln.

Der Bechhofer Rat zieht in Erwägung, der Römerhaus-Kette die Errichtung eines Altenpflegeheims anstelle des Dorfgemeinschaftshauses (DGH). Warum das bisher nicht öffentlich gemacht wurde, darüber spricht der Bürgermeister Paul Sefrin im Interview.

Der Pflegenotstand hat die ambulanten Pflegedienste mit voller Wucht getroffen. Seit Jahren mangelt es an Fachkräften, und die Corona-Pandemie hat die Situation zusätzlich verschärft. Zur Lage in Pirmasens hat die RHEINPFALZ sich umgehört.

Eine drastische Senkung der Müllgebühren wie im Landkreis wird es in Pirmasens wohl nicht geben. Bürgermeister Michael Maas will lieber in die Zukunft investieren und künftig Biomüll in einer eigenen Anlage zu günstigeren Konditionen als bisher verarbeiten.

Die Kreisvolkshochschule sucht eine neue Leitung. Die bisherige Leiterin Julia Dittrich hat zum April gekündigt.

Zehn Millionen Euro will der Kreis Südwestpfalz im Jahr 2023 in Straßen und Schulen investieren. Die wichtigsten Projekte nannte Landrätin Susanne Ganster am Montag im Kreisausschuss.

Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend einen 32-Jährigen in Hinterweidenthal überfallen. Erst baten sie um Zigaretten und Feuer, dann bedrohten sie ihn mit einem Messer.