Worst-Case-Szenario, Leuchttürme, Gasmangellage, Checklisten – das klingt nach Katastrophe und das soll’s auch. Denn mit ihrem Ratgeber „Praktische Verhaltens-Tipps für Notfallsituationen“ klärt die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger über die richtigen Verhaltensweisen und die möglichen Vorbereitungen bei einem Katastrophenfall auf.

Bereits seit März laufen im Rathaus am Exerzierplatz die nötigen Vorkehrungen, um von kommunaler Seite auf einen möglichen Gasmangel und Energieengpass bestmöglich vorbereitet zu sein. Die Fäden dazu laufen im Verwaltungsstab des Katastrophenstab zusammen. „Ein wesentlicher Bestandteil des Katastrophenschutzes ist die Eigenvorsorge der Bevölkerung. Eine vorbereitete Eigenvorsorge ist im Katastrophenfall eine große Hilfe für die Einsatzkräfte und entlastet diese bei ihrer eigentlichen Arbeit“, schreibt Oberbürgermeister Markus Zwick im Vorwort der Broschüre. Im Fall der Fälle ist die Stadtverwaltung Pirmasens für den Katastrophenschutz im Stadtgebiet zuständig. Aber natürlich hofft er, dass die ausgearbeitete Planung nie benötigt werde.

Aufgeführt sind auf den folgenden 14 Seiten Notrufnummern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst; es wird informiert über das Worst-Case-Szenario Stromausfall und Gasmangellage, inklusive Verhaltenstipps in beiden Fällen. Beispielsweise erhalten die Pirmasenser bei länger andauernden Stromausfällen bei den Blackout-Leuchttürmen (THW-Unterkunft, Feuerwache, Sanitätswache) Unterstützung. Bei länger andauerndem Ausfall der Gasversorgung gibt es Anlaufstellen zum Aufwärmen und Betreuen von bedürftigen Personen. Diese Anlaufstellen sind über das Stadtgebiet und in den Vororten verteilt (Hinweise erfolgen auch über Lautsprecherdurchsagen und Radio).

Checkliste für den Notvorrat

Die Stadtverwaltung rät auch zu Checklisten zur Vorbereitung auf den Katastrophenfall und gibt Tipps, welche Lebensmittel sich besonders gut zur Vorratshaltung eignen. Nützliche Haushaltsgegenstände, Medikamente und Hygieneartikel sind ebenfalls aufgeführt. Nicht zuletzt wird an die Frühwarnsysteme-Apps, wie beispielsweise „Katwarn“ beziehungsweise „Nina“ erinnert. Während Katwarn von der Leitstelle der städtischen Feuerwehr bedient wird, ist Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) eine „Schöpfung“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Die Verteilung des Ratgebers an alle Haushalte startet in den kommenden Tagen. Die Broschüre hat eine Auflage von 26.000 Exemplaren. Sie ist laut Stadtverwaltung ab 28. November auch an der Information im Rathaus, im Bürger-Service-Center und bei den Stadtwerken erhältlich.

Informationen

Alle Infos der Broschüre findet man unter www.pirmasens.de/hilfe

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) informiert zum Thema Selbstschutz und Selbsthilfe im Katastrophenfall unter www.bbk.bund.de/ratgeber