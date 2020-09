Selten herrscht so viel Einigkeit im Stadtrat. Von CDU bis zur AfD waren sich die Redner am Montag einig, dass die Skate-Anlage im Strecktal sanierungsbedürftig ist. Seit ein paar Wochen haben sich einige Jugendliche und junge Erwachsenen zu der Gruppe „Better Skatepark for Pirmasens“ zusammengeschlossen. Mittlerweile hat sich der Jugendstadtrat mit der Angelegenheit befasst – auch er unterstützt die Wünsche der lose organisierten Gruppe, die unter anderem im Internet für ihr Anliegen wirbt.

Beigeordneter Denis Clauer hat sich mit den jungen Leuten getroffen und sieht durchaus „Ausbesserungebedarf“, wenngleich die Anlage noch verkehrstüchtig sei. Er erinnerte daran, dass die Geräte einst rund 100.000 Euro gekostet haben und von den Lions finanziert worden seien. Nun ginge es darum, sie zu ergänzen und zu schauen, welche Module noch brauchbar seien und weiterhin verwendet werden könnten. CDU-Sprecherin Stefanie Eyrisch mahnte bei der Stadtverwaltung an, die Ideen und Wünsche der Jugendlichen ernst zu nehmen. Die Gruppe solle bei der Neuentwicklung des Areals miteingebunden werden. Ratsmitglied Erich Weiss (CDU), der beim Lions Club aktiv ist, kündigte im Stadtrat an, dass die Lions das Projekt mit einem „respektablen Zuschuss“ unterstützen wollen. Einigkeit herrschte bei den Politikern auch, dass das Anliegen nicht auf die lange Bank geschoben werden soll.