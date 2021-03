Mit dem dritten Schaufenster hat sich die Aktion „Raum schafft Bewusstsein #4“ in der Pirmasenser Fußgängerzone bis zum Schusterbrunnen erweitert. Die aus Regensburg stammende Künstlerin Monika Wurmdobler zeigt in dem Schaufenster von Hauptstraße 54 großformatige Malerei auf Packpapier, ein raumfüllendes Kasperletheater inklusive Figuren und Hinterglasmalerei.

Wurmdobler kam vor neun Jahren nach Pirmasens, der Heimatstadt ihres Mannes Frederic Keller. Jetzt hat Monika Wurmdobler ihr Atelier in der Hauptstraße nur wenige Meter entfernt von dem leeren Ladengeschäft, das derzeit mit ihrer Kunst geschmückt ist. In ihrem Atelier lebt die Künstlerin inmitten ihrer märchenhaften Bilderwelt mit Einhörnern, Prinzen, Engeln und Kasperlefiguren. Die unüberhörbar aus Bayern stammende Frau kommt aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater war ein bekannter Maler, der Bruder ist Restaurator, und die Schwester betrieb eine Galerie. Sie selbst fing mit Karikaturen an. 1962 schaffte es eine dieser Karikaturen in die renommierte Zeitschrift „Simplicissimus“. Buchillustrationen fertigte sie aufwendig für den Insel-Suhrkamp-Verlag zu Werken von E.T.A. Hoffmann oder Gogol an. Dazu kamen Arbeiten, die sie zusammen mit ihrem Mann Frederic Keller realisierte, der als Orgelbauer tätig war. Seine Orgeln finden sich heute in Museen.

Für „Raum schafft Bewusstsein #4“ hat Wurmdobler aus ihrem Atelier ein zusammen mit ihrem Mann gebautes und bemaltes Kasperletheater inklusive der selbst gefertigten Figuren ausgesucht.

Die Kunstaktion in der Fußgängerzone ist im Februar mit dem Pirmasenser Künstler Klaus Kadel-Magin in der Hauptstraße 70 gestartet. Dort zeigt Kadel-Magin jede Woche andere Kunst. Aktuell ist eine Serie mit Siebdrucken als Rauminstallation zu sehen. Außerdem stellt der Pirmasenser noch analoge Fotos als Doppelbelichtung aus, die mit Naturharzen und Siebdruck verfremdet wurden. Kadel-Magin wird seinen Laden in der Hauptstraße 70 zum Monatsende räumen. In das Geschäft zieht dann eine Fahrradwerkstatt ein.

Als zweites Schaufenster wurden im März im früheren Töns, Hauptstraße 59, die Schaufenster mit neuen, großformatigen Gemälden des Gersbacher Künstlers Ralf Peifer, alias Raloel Rosenquarz, bestückt.

Die von Kadel-Magin initiierte Kunstaktion wird voraussichtlich noch vier weitere Schaufenster in der Hauptstraße und Ringstraße mit Kunst füllen. Kadel-Magin ist es gelungen, den Vermieter des früheren Kaufhauses Moster zu einer Teilnahme zu bewegen, womit die Aktion auf sieben Läden anwachsen wird.

Das nächste Schaufenster soll im früheren Modehaus Ackermann durch den Zweibrücker Künstler Jürgen Rinck gefüllt werden.

Alle Schaufenster sind nur von außen zu betrachten. Ein Besuch der Läden ist nicht möglich. Die Betrachter können über einen QR-Code im Schaufenster mit den Künstlern Kontakt aufnehmen.