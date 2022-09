Seit Freitag gibt es auch in Zweibrücken ein Reparaturcafé. Wir haben beim Auftakt reingeschaut, was so alles repariert wurde (oder nicht).

Noch bis Mittwoch lockt der Grenadiermarkt zum Pirmasenser Messplatz. Die Schausteller sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden.

Ihren Mann hat sie im Internet kennen gelernt, und als sie ein Brautkleid suchte, war das im Fernsehen zu sehen. Michelle Schmidt, die aus Dellfeld stammt, steht für eine junge Generation von Pfarrerinnen, die die herkömmlichen Erwartungen nicht mehr erfüllen.

Lange hat’s gedauert, aber jetzt ist er fertig: Der Waldlehrpfad in Großsteinhauen soll auch Schulen, Kindergärten und Spaziergänger von außerhalb anlocken.

Die Tante Ju war diesmal nicht dabei, trotzdem gab’s beim Flugtag auf der Pottschütthöhe ’ne Menge zu sehen.

Seit dem Frühjahr war die Bäckerei in der Markthalle in Waldfischbach-Burgalben verwaist. Jetzt bietet die Landbäckerei Dusch dort frische Backwaren an.

Ach ja, der erste Schultag! Wir wünschen allen Schulkindern, egal ob erste Klasse oder 13., einen tollen Auftakt! In unserer Montagsumfrage haben wir festgestellt: Egal, wie alt man ist, an den ersten Schultag erinnert man sich immer noch.