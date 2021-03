Lichtschalter ein oder aus? Klimaschutz ja oder nein? Weltweit setzen Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Sie schalten am Freitag, 27. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Erstmals macht auch die Stadt Pirmasens mit.

Bekannte Bauwerke weltweit stehen am Freitag in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und der Mainzer Dom. Die Stadt Pirmasens schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung des Forums Alte Post ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Bürgermeister Michael Maas fordert die Pirmasenser auf, sich ebenfalls an der weltgrößten Klimaschutzaktion zu beteiligen: „Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“

Die städtische Verwaltung hat Anregungen parat: „Ein gemütliches Essen bei Kerzenschein, Versteckspielen mit den Kindern, zur Ruhe kommen mit einem guten Hörbuch im Dunkeln oder ein gemütlicher Abendspaziergang: Die Stadt lädt alle ein, bei der vom World Wide Fund For Nature (WWF) initiierten Earth Hour mitzumachen und digital unter den Hashtags #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen.“

Weitere Tipps: Verpackungen und Stromfresser meiden

Klimaschutz spiele auch in Pirmasens eine große Rolle, wie vielfältige Aktionen der Stadtverwaltung in diesem Bereich zeigten. „Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend, um eine Eskalation der Klimakrise zu verhindern. Wenn es nicht gelingt, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, drohen katastrophale Folgen für Mensch und Natur. Jede sechste Art könnte aussterben. Wetterextreme werden häufiger, Waldbrände, Dürren und Überflutungen heftiger. Jedes zehntel Grad zählt“, mahnt die Stadt.

Jeder von uns könne „am Lichtschalter ein Zeichen setzen, dass die Erderhitzung auch in den Zeiten der Corona-Pandemie nicht vergessen ist“. Im Alltag könne jeder etwas für den Klimaschutz tun: etwa den Garten mit insektenfreundlichen, heimischen Pflanzen begrünen. Das fördere nicht nur die Insektenvielfalt, sondern sorge auch für angenehme Abkühlung an heißen Sommertagen. Weitere Tipps: beim Einkauf öfter auf verpackungsarme und biologische Produkte zurückgreifen und beim Kauf von Elektrogeräten auf energiesparende Produkte achten und Elektrogeräte nicht auf Standby, sondern immer ganz ausschalten. Weitere Tipps zum Thema Energiesparen gibt die Stadt im Internet auf www.pirmasens.de/umwelttipp.