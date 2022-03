Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, heißt es im Gedicht von Eduard Mörike. Weder der Frühling noch ein blaues Band waren gestern in Pirmasens zu sehen. Die Stadt war vielmehr eingetaucht in ein surreal anmutendes gelb-oranges Licht. Der Grund: Saharastaub. Der Staub wurde vom Wind aus Nordafrika über Spanien und Frankreich nach Deutschland geweht . Autofahrer sollten sich nicht wundern: Auf einigen Autodächern könnte sich eine dünne Staubschicht befinden. In Orten, in denen es regnete, kann es zudem zu sogenannten Blutregen gekommen sein. Davon sprechen Meteorologen, wenn der Staub aus der Atmosphäre ausgewaschen wird. Die Regentropfen färben sich etwas bräunlich.