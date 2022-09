Skurril und lustig geht’s am Freitag im Bürgerhaus zu. Dort feiert das Musical „The Addam Family“ des Produzenten Frank Serr aus Rieschweiler Premiere. Die etwas andere Familie mit Hang zum Morbiden hat bei Serienfans längst Kultstatus.

Dem Wetter zum Trotz hat es am Sonntag doch einige Besucher ins verkaufsoffene Pirmasens gezogen. Eingeheizt im wahrsten Sinn des Wortes haben zuvor die Livebands den Besuchern des Exefestes bei kühlen Temperaturen am Freitag und Samstag.

Wenn demnächst Bauarbeiten in der Ortsmitte von Rimschweiler beginnen, muss man sich auf Umleitungen von bis zu 21 Kilometer Länge einstellen.

Beim Parking Day in Zweibrücken haben kreative Gruppen am praktischen Beispiel vorgeführt, was man mit wertvollem innerstädtischem Raum statt zubetonierter Autostellplätze so alles anfangen könnte.

Eine Delegation aus Zweibrücken hat in den vergangenen Tagen die Partnerstadt Barrie in Kanada besucht. Die vitale Städtepartnerschaft besteht nunmehr seit 25 Jahren.

Manchen Südwestpfälzern wird es mit der medialen Berichterstattung zu Britanniens Trauer über Königin Elizabeth II. allmählich zu viel. Anderen nicht.

In Nünschweiler muss eine Akazie weichen, auch das hat mit dem Klimawandel zu tun.

Unser Kolumnist „Sepp vom Hallplatz“ findet es gut, dass ansprechend gestaltete Texttafeln im Stadtbild über wichtige Ereignisse aus der Zweibrücker Historie informieren.