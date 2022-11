Während Sie Mitte der Woche letzte Vorkehrungen in ihrem Glühweinstand auf dem Schlossplatz getroffen hat, haben wir Petra Christ von der Lemberger Schaustellerfamilie Christ für unser Spontaninterview angesprochen. Mit uns hat sie über die für sie schwere Corona-Zeit gesprochen und erklärt, wie sie das neue Konzept des Belznickelmarkts findet.

Wegen Corona gab es den Belznickelmarkt ja entweder überhaupt nicht oder mit Einschränkungen – wie blicken Sie diesem Jahr entgegen?

Ja, gut. Letztes Jahr, im zweiten Jahr nach Corona, war der Markt ja noch ganz eingezäunt. Dieses Jahr ist das alles freier und auch ohne Auflagen. Ich hoffe jetzt, dass die Leute wieder ein bisschen mehr rausgehen. Eigentlich wollen ja alle wieder unter die Menschen gehen – und wir sind eben froh, dass wir wieder etwas machen dürfen. Ich hoffe auch, dass das Publikum den Weihnachtsmarkt so annimmt, wie er ist. Dieses Jahr ja noch mit der Eisbahn zum Schlittschuhlaufen.

Als Schausteller hatten Sie es die vergangenen Jahre ja nicht einfach…

Überhaupt nicht. Bei uns lief gar nichts. Direkt nach Corona standen wir komplett still mit unserem Schaustellerbetrieb. Mit dem Weihnachtsmarkt im vorigen Jahr kam so langsam wieder ein Anfang. Die Leute haben ihn angenommen, trotz dass der Markt eingezäunt war. Jetzt wünschen wir uns einfach Veranstaltungen, wie man sie vor Jahren gewöhnt war.

Wie finden Sie denn das neue Konzept des Belznickelmarkts?

Das müssen wir sehen. Für den Anfang ist die Eisbahn vielleicht ein bisschen zu groß, aber da steckt man nicht drin. Da lassen wir uns einfach überraschen.

Wie viele Buden schlagen Sie denn in diesem Jahr auf?

In diesem Jahr nur den Glühweinstand. Sonst haben wir ja auch noch ein Kinderkarussell, was dieses Jahr aber nicht stehen kann. Sonst hat das immer vor dem Weihnachtsbaum hier auf dem Platz gestanden. Wir hätten das Karussell wegen der Eisbahn jetzt hinter die Statue vor H&M stellen sollen, aber da hat der Platz nicht gereicht. Jetzt gibt es in diesem Jahr leider kein Karussell von uns, jetzt wollen wir mal sehen, wie es wird.

Freitagabend geht es los mit dem Belznickelmarkt. Freuen Sie sich und mit wie viel Mann werden Sie hier sein?

Ja, doch. Wir sind ja ein Familienbetrieb, da werden wir mit drei oder vier Mann höchstens hier zugange sein. Das ist dann alles Familie, so wie jeder Zeit hat. Die Kinder arbeiten und wenn sie am Wochenende frei haben, dann helfen sie. Aber normalerweise trifft man hier nur mich und meinen Mann an.