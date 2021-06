Interview: Puppenspieler Nikolaus Habjan und die Band Franui gastieren am Sonntag vor der Pirmasenser Alten Post. Ein Tisch, ein Koffer, zwei Puppen, und ein paar Instrumente – mehr brauchen die Künstler nicht, um mit dem Publikum auf Sinnsuche zu gehen. Mit Habjan sprach Christiane Magin über einen Abend voller musikalischer Tiefe und theatraler Wucht und Musik frei nach Schubert, Schumann, Brahms und Mahler.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Franui Musicbanda?

Das passierte 2012 im Wiener Burgtheater während der Inszenierung von „Fool of Love“ von Matthias Hartmann. Damals sangen fünf Schauspieler die Sonette von William Shakespeare zur Musik von Karsten Riedel. Franui war als Musikgruppe dabei und ich als Puppenspieler. Es war meine erste Arbeit am Wiener Burgtheater. So lernten Franui und ich einander kennen.

Was sind Ihre künstlerischen Berührungspunkte?

Wir haben beide eine Vorliebe für gute Musik, besonders aber für Schubert, Schumann, Brahms, Mahler und natürlich Georg Kreisler. Die Chemie hat sofort gestimmt und wir begannen, eigene Konzertformate zu entwickeln.

Die Figur des Wanderers: Was bedeutet die für Sie persönlich? Sind Sie das?

Nein, das bin ich nicht allein. Das sind wir alle. Wir wandern durch unser Leben, durch die Jahreszeiten und natürlich auch auf die Berge. Die kleine Puppe ist natürlich auch Robert Walser oder Jürg Amann, deren wunderschöne Texte die Musik tragen. Es ist eine imaginäre Wanderung über Berge und durch Täler menschlicher Existenzen, aber stets auf der Suche nach dem zuinnerst Eigenen.

Jeder erzählt ja unwillkürlich immer dasselbe. Was ist das bei Ihnen?

Das liegt in der Natur der Sache. Ich arbeite in mehreren Bereichen, aber die Antworten auf dieselben Fragen sind natürlich auch dieselben.

Welche Motive sind wichtig für Ihre Arbeit?

Mir ist eine Aussage wichtig: Ich spiele für das Publikum. Das Publikum muss mit einem Mehrwert aus der Vorstellung gehen. Kunst vermag so vieles. Sie nährt unsere Seele, sie berührt, sie tröstet, sie bewegt – sie vereint. Kunst ist der Beweis höchster Menschlichkeit. Mir liegt die Jugend ganz besonders am Herzen. Sie soll das Theater mit dem Gefühl verlassen: Ich komme wieder, Theater muss nicht intellektuelle „Fadesse“ bedeuten.

Sinnsuche: Ist das heute noch möglich?

Warum nicht? Die Suche nach dem Sinn des Lebens treibt schon seit grauer Vorzeit Menschen zur Reflexion ihrer Existenz an. Die Suche nach dem Sinn ist doch elementarer Bestandteil jeder persönlichen Entwicklung.

Was ergibt Sinn für Sie?

Was meine Arbeit anbelangt, die Menschen zu berühren, Emotionen auszulösen, sie zu begeistern, sie ein Stück den humanitären Idealen näherbringen.

Wie leben Sie Ihre eigenen Werte aus?

Ich versuche, mich für Menschen, die es nicht so gut getroffen haben, einzusetzen. Ich äußere mich auch regelmäßig zu politischen Themen, setze mich für Flüchtlinge und Benachteiligte ein.

Gestalten Sie die Puppen selbst?

Ich designe jede Puppe selbst. Inzwischen ist mein Arbeitspensum so groß, dass ich einige Puppen von meiner Assistentin Marianne Meinl bauen lasse. Aber die Puppe beziehungsweise die Köpfe in „Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus“ sind alle von mir gebaut.

Mit welcher Technik arbeiten Sie?

Das ist sehr verschieden. Es gibt Puppen aus Stoff mit Puppenwatte, es gibt Puppen aus einer leichten Mischung aus zweierlei Harz. Ich arbeite oft mit Ton, gieße die Form dann ab. Ich experimentiere ständig.

Was verbinden Sie mit Puppenspiel?

Die Puppe kompensiert. Sie hat keine Mimik, aber das wird mit der Projektion des Publikums kompensiert. Jede Bewegung steht zur Interpretation frei. Bei einem Schauspieler tut sich unser Gehirn sehr leicht, das Gesehene zu kategorisieren. Bei der Puppe ist das anders: Da muss das Gehirn des Publikums etwas substituieren. Zum Beispiel: Die Puppe hat keine Beine, aber sie läuft. Irgendwann blendet der Zuschauer das ganz aus, es macht keinen Unterschied mehr, dass die Puppe keine Beine hat. Genauso ist es bei der Mimik: Eine kleine Kopfbewegung und das Publikum weiß, dass die Figur jetzt traurig ist.

Welche Vorbilder haben Sie?

Neville Tranter. Bei ihm habe ich das Puppenspiel erlernt. Inzwischen spielen wir in „The Hills Are Alive“ gemeinsam, zurzeit im Grazer Schauspielhaus.

Ist die Erzählweise anders, als wenn Sie als Schauspieler auf der Bühne sind?

Eine Puppe übertrumpft einen menschlichen Darsteller immer, weil sie eine reine Projektionsfläche ist. Dadurch ist sie für die Zuschauer immer am Punkt, weil sie immer das auf die Puppe projizieren, was sie gerade bewegt. Ich bemühe oft dieses Bild: Der Schauspieler ist wie ein Einbrecher, der das Schloss zu unserer Gefühlswelt mit einem Stück Draht aufzubrechen versucht. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Wir als Publikum hingegen werfen der Puppe gleich den Schlüssel zu.

Waren Sie schon mal in Pirmasens?

Nein, es ist das erste Mal. Ich habe leider kaum Zeit für die Stadt, da ich gerade in Dortmund „Tosca“ inszeniere und nur für den Abend hier sein werde.

Was verbinden Sie mit der Stadt?

Noch nichts.