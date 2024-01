Am 21. Juli 2023 wurde der Athletenverein 23 Pirmasens gegründet. Am kommenden Samstag, 20. Januar 2024, werden erstmals Ringer des neuen Vereins bei Meisterschaften antreten.

„Wir haben fünf Teilnehmer für die Freistil-Pfalzmeisterschaften der Jugend in Haßloch gemeldet“, berichtet AV-Pressewart Mike Mertes. Eine Woche später stehen dann die Jugend-Pfalzmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Thaleischweiler-Fröschen auf dem Programm.

Aktuell zähle der vierte Ringerverein in der Südwestpfalz nach ASV Pirmasens, AC Thaleischweiler und RSC Pirmasens-Fehrbach 53 Mitglieder, von denen 46 beim Neujahrsempfang in Erlenbrunn waren; 35 Mitglieder waren es bei der Gründung vor einem halben Jahr gewesen. Trainer des AV sind die Brüder Alex und Paul Ufelmann sowie Vitalij Sosov, die sich nach Differenzen mit dem langjährigen RSC-Vorsitzenden Dieter Bockmayer aus Fehrbach verabschiedet und den neuen Verein gebildet haben. Paul Ufelmann ist zudem erster Vorsitzender, Alex Ufelmann (Dritter der Deutschen Freistil-Meisterschaft von 2017 in der 61-Kilo-Klasse) Jugendwart und Sosov Kassenwart. Ziel bleibt es, möglichst bald eine Liga-Mannschaft zu stellen.