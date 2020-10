Erste Reaktionen der Veranstaltungsbranche auf den zweiten Lockdown ab Montag: Die Pirmasenser Stadtbücherei sagt vier Tage vor dem Lockdown ein Konzert mit 200 Besuchern am Donnerstag ab. Das Pfalztheater und das Saarbrücker Staatstheater spielen dagegen bis zum letzten Abend. Der Pirmasenser Kino-Betreiber wirft der Politik Versäumnisse bei der Corona-Bekämpfung vor.

Die einen ziehen es durch bis zur letzten Minute, die anderen ziehen schon vor dem Beginn des Lockdowns am Montag die Reißleine. So auch die Pirmasenser Stadtbücherei, die ihr Konzert „Deutschstunde“ am Donnerstag abgesagt hat – und das, obwohl 200 Karten dafür verkauft worden sind. „Es könnte kaum jemand nachvollziehen, wenn wir daran festgehalten hätten“, sagt dazu der Pirmasenser Kulturdezernent Denis Clauer. Ähnlich sieht es die Band Only Plan, die am Freitag auf dem Bärenbrunnerhof spielen wollte. Auch sie hat abgesagt.

Im Dezember soll auf dem Bärenbrunnerhof das Konzertprogramm fortgesetzt werden. Drei Termine stehen fest. Und auch in Pirmasens geht man davon aus, dass es einen kurzen, aber heftigen Lockdown gibt und es danach wie zuletzt weitergeht, so jedenfalls glauben es Oberbürgermeister Markus Zwick, Kulturdezernent Denis Clauer und Sonja Mäß, die Planerin im Kulturamt. Andere sind da wesentlich skeptischer. In den beiden großen Saarbrücker Hallen, der Congress- und der Saarlandhalle, ist bis zum Jahresende und sogar darüber hinaus alles abgesagt.

Dem Publikum unbedingt etwas bieten, dem Coronavirus trotzen, und damit ein Versprechen einlösen, dass sie mit dem Verkauf der Eintrittskarte dem Besucher gegeben haben. Das mag der Hintergrund sein, warum der Spielbetrieb sowohl im Pfalztheater in Kaiserslautern als auch im Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken bis zum letzten Abend weitergeht. So steht am Samstag im Pfalztheater die Premiere von Mozarts Oper „La Clemenza di Tito“ wie geplant auf dem Programm. Und auch das Sinfoniekonzert der Deutschen Radio-Philharmonie am Freitag in der Lauterer Fruchthalle findet statt.

„Wir haben ganz normalen Betrieb“, sagt Monika Liegmann vom Saarbrücker Theater. Bis zum Start des Lockdowns füllen dort noch sechs Veranstaltungen den Spielplan – die letzte (Verdis Oper „Der Troubadour“) endet am Sonntag gegen 20.30 Uhr. Danach werde der Spielbetrieb heruntergefahren, so Liegmann. Nicht aber der Probenbetrieb, so dass die Stücke, die im November ausfallen – darunter sind zwei Premieren – problemlos nachgeholt werden können.

Thorsten Albrecht, Chef der Zweibrücker Eventhalle auf dem Flugplatz, hat alle Veranstaltungen im November abgesagt. „Ich kann nichts mehr planen“, kritisiert er. Das Problem: Konzerte größerer Bands bucht er teilweise ein Jahr im Voraus, sie um einen Monat zu verschieben, sei nicht machbar. Das Programm für den Dezember hat Albrecht vorerst nicht abgesagt. Auch die Spielzeit kommenden Jahres plant Albrecht. „Ich kann ja nicht bis nächstes Jahr damit warten.“ Finanziell steht Albrecht mit dem neuen Lockdown vor der nächsten Katastrophe. „Ich zahle noch die Rückstände des ersten Lockdowns ab“, sagt er.

Theodor Sieber, der Betreiber des Pirmasenser Walhalla-Kinos, war gestern eigens aus seiner Heimat Ulm angereist, um sich im Walhalla an die Kasse zu setzen. Und was er da gesehen hat, beschreibt er als „Endzeitstimmung“. „Es sind selten so viele Leute an einem Donnerstagnachmittag ins Kino gekommen.“

Für Sieber hat die Politik den Sommer verschlafen. Bei Reiserückkehrern, bei großen Hochzeiten und Partys habe sie nicht, beziehungsweise zu spät reagiert. Die Kultur, die Kinos und die Gastronomie müssten nun dafür büßen – und das, obwohl ihm weltweit kein Fall bekannt sei, dass sich im Kino oder Theater ein Besucher mit dem Coronavirus infiziert habe. Jetzt, da der Kino-Besuch allmählich wieder zugenommen habe, werde alles wieder ausgebremst, so Sieber. Im August habe es begonnen, wieder besser zu laufen. Im September und Oktober habe er sogar wieder etwa 40 Prozent des Besuchs des Vorjahres verbucht. Damit habe er wenigstens die Unkosten decken können.

Wie es weitergeht? Sieber ist noch ratlos. „Irgendwann muss man sich halt schon mal fragen, ob es Sinn macht, seine Altersversorgung immer weiter abzubauen, damit das Kino betrieben werden kann.“ Von den am Mittwoch angekündigten großen finanziellen Hilfen erwartet er sich wenig – vor allem, wenn schon gezahlte Überbrückungshilfen oder Kurzarbeitergeld darauf angerechnet werden. Und dass er nach dem 30. November sein Kino wieder öffnen kann, glaubt Sieber nur bedingt: „Im Dezember werden noch einmal zwei Wochen drangehängt. Über Weihnachten wird dann alles geöffnet, die Reisewelle läuft und die Infektionszahlen schnellen nach oben, so dass sich die Politik gezwungen sieht, im Januar alles wieder herunterzufahren. Mit einer Normalisierung rechne ich erst im Frühjahr“, sagt Sieber.