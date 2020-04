Ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion hat sich am Samstag bestätigt, wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mitteilte, das für Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz zuständig ist. Die positiv getestete Person kommt aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Insgesamt wurden damit bis Samstag 167 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet. Davon sind 126 genesen; 38 Personen sind noch infiziert. Bislang sind drei Personen mit Corona-Infektion verstorben, davon zwei infolge der Infektion. Die 167 bestätigten Fälle verteilen sich auf die Städte Pirmasens (29) und Zweibrücken (37) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (14).

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz empfiehlt Personen, die Symptome entwickeln, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder bei der Hotline 06331/809-750 oder der landesweiten Nummer 0800/9900400 melden.

In der kommenden Woche werden im Corona-Testzentrum (CTZ) in Höhfröschen am Montag und Mittwoch Testungen vorgenommen, am Samstag ist die Infekt-Ambulanz in Pirmasens dafür geöffnet. Die Hotline 06331/809-750 ist wie gewohnt erreichbar, außer am Freitag, 1. Mai, an dem die Landeshotline alle Anrufe entgegennimmt. Ab 4. Mai werden die Testungen im CTZ jeweils montags, mittwochs und freitags vorgenommen, für weitere Tests ist die Infekt-Ambulanz Pirmasens nachmittags in Betrieb. Die Hotline wird weiterhin täglich erreichbar sein. Auf der Homepage des Landkreises www.lkswp.de/corona-info sind aktuelle Informationen wie auch die Hotline 06331/809-700 für weitere Fragen zum Thema Coronavirus zu finden.

