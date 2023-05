Marie Gast hat den ersten von 24 Läufen der Weltmeisterschaft der Amateurrennreiterinnen gewonnen.

Auf der Galopprennbahn in Magdeburg siegte die Amazone aus Münchweiler mit dem fünfjährigen Wallach Slay The Dargon aus dem Quartier des Lokalmatadors Bernd Schrödl das Hauptereignis des Renntags, einen mit 7000 Euro dotierten Ausgleich III über die Mitteldistanz von 2050 Metern. Am Ende wurde es noch einmal eng, doch am Zielpfosten verwies Gast nach perfekt getimtem Ritt die Tschechin Tereza Grbavcicova auf dem zwölfjährigen Fuchswallach Torqueville auf den zweiten Platz. Sie sagt: „Schon mit der Nominierung ging für mich ein Traum in Erfüllung. Ein Heimsieg gleich zum Auftakt ist unbeschreiblich. Nun möchte ich auch Weltmeisterin werden.“ Sie vertritt Deutschland gemeinsam mit Antonia von der Recke (Weilerswist), doch Gast hat die erste Wahl. Sie entscheidet, wann und wo sie in den Sattel steigen wird. Ihr nächstes Ziel ist das Paradehippodrom im französischen Chantilly am 18. Juni. Weitere Prüfungen finden unter anderem in Ungarn und der Türkei statt, am 18. November geht es ins marokkanische Casablanca. Das Saisonfinale steigt im Dezember auf Mauritius.