Die Kneipentour Anfang Oktober 2021 und die Hexentour Anfang Mai dieses Jahres hatten am Mittwoch ein Nachspiel vor dem Pirmasenser Amtsgericht – wegen gefährlicher Körperverletzung. Einmal ging es um eine bereits länger währende Auseinandersetzung mit dem „Ex“ der Ehefrau. Das andere Mal um eine mysteriöse Geschichte.

Die Kneipentour Anfang Oktober 2021: Angeklagt waren zwei 28-jährige Männer. Der 26-jährige Geschädigte erzählte: In einer Kneipe sei der Ehemann seiner Ex-Freundin, einer der Angeklagten, aggressiv auf ihn zugegangen und habe ihm mehrere Schläge auf den Kopf versetzt. Er habe den Angreifer in den Schwitzkasten genommen und sie seien auf den Boden gefallen. Er habe seinen Kontrahenten aufgefordert aufzuhören, da er sich nicht schlagen wolle. Der andere Angeklagte habe ihn auf Kopf und Arm getreten. Als er deshalb lockergelassen habe, habe der erste Angreifer seinen Kopf auf den Asphalt gehauen und der zweite habe ihn erneut getreten. Als er weglaufen wollte, habe der ihn noch geschlagen.

In der Zweibrücker Straße hätten sie erneut auf dem Boden gelegen und sich abwechselnd im Schwitzkasten gehabt. Der zweite Angeklagte habe ihn erneut getreten. Auf dem Boden liegend hätten sie diskutiert. Mit seinem Arm habe der erste Angeklagte seinen Kopf auf den Asphalt gestoßen. Er habe Prellungen in Gesicht, Hüfte und Armen erlitten.

Prügelverabredung per SMS

Die beiden Angeklagten erzählten eine andere Geschichte: Der erste Angeklagte habe den 26-Jährigen zur Rede stellen wollen, weil der ihm und seiner Frau, der Ex-Freundin des 26-Jährigen, übel gedroht habe, sie zu schlagen und umzubringen. Als der auf den späteren Geschädigten zugegangen sei, habe ein Junge den ersten Angeklagten ins Gesicht schlagen wollen, erzählte der zweite Angeklagte. Der erste Angeklagte und der Geschädigte seien hingefallen. Die Security sei dazwischen. Der 26-Jährige habe herumgeschrien und gedroht. Und er habe eine SMS-Nachricht geschrieben, sie sollten in die Zweibrücker Straße kommen.

Nachdem sie eine Stunde gewartet hätten, seien sie erneut aufeinandergetroffen. Der erste Angeklagte habe den 26-Jährigen gepackt und die beiden hätten erneut auf dem Boden auf der Straße gerangelt. Der 26-Jährige sei über dem ersten Angeklagten gewesen und habe ihn im Schwitzkasten gehabt. Der zweite Angeklagte bestritt, den Geschädigten getreten zu haben.

Seit zwei Jahren Streit

Der Streit zwischen ihnen gehe bereits seit zwei Jahren, sagte der Ehemann. Tag und Nacht schicke der 26-Jährige über Whatsapp Drohungen und Beleidigungen und gebe keine Ruhe. „Der ist ein Stalker“, sagte sein Verteidiger zu den Hintergründen. Vor Gericht versprach der 26-jährige, dass er zukünftig nichts mehr machen werde. Dass er nach der Trennung seiner Freundin Drohungen und Beleidigungen geschickt hatte, räumte er ein. Die Entschuldigung des ersten Angeklagten nahm er allerdings nicht an. Die Richterin stellte das Verfahren gegen den zweiten Angeklagten ohne Auflagen ein.

Umarmung mit Folgen

Hexentour Anfang Mai dieses Jahres: Angeklagt war allein der erste Angeklagte. Ein 27-Jähriger erzählte, er habe den ersten Angeklagten, den er nur flüchtig gekannt habe, in einer Diskothek zum Abschied umarmt. Aber der habe seinen Kopf auf seiner Schulter festgehalten und ihn am Hals mit etwas Scharfem, vermutlich einem Messer, verletzt. Im Krankenhaus habe der Schnitt genäht werden müssen. Warum der ihn verletzt habe, wisse er nicht. Der Angeklagte erinnerte sich weder an den 27-Jährigen, noch an eine Umarmung oder einen Streit an jenem Abend.

Das Gericht stellte das Strafverfahren gegen den ersten Angeklagten vorläufig ein. Wenn er 800 Euro an den 27-Jährigen bezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Andernfalls gibt es eine neue Verhandlung.