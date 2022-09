Eine gescheiterte Firmengründung und -auflösung mit einem großen Durcheinander und der Umleitung von Rechnungsbeträgen auf ein anderes Konto hatte am Mittwoch ein Nachspiel vor der Strafrichterin des Amtsgerichts Pirmasens.

Vor dem Amtsgericht trafen die beiden ehemaligen Partner wieder aufeinander: ein heute 42-Jähriger aus dem Zweibrücker Land und ein heute 60-Jähriger, der mittlerweile an der Ostsee lebt. Der jüngere war des Betrugs in neun Fällen angeklagt, der Ältere trat als Zeuge auf. Etwa zehn Jahre kennen sie sich schon, beide waren als Selbstständige in ähnlichen Gewerben unterwegs. Der jüngere im Sicherheitsgewerbe, der ältere als Detektiv. Und sie hatten kooperiert, sich gegenseitig ausgeholfen, war zu hören.

Ende September 2020 hätten sie auf einem Vordruck eine gemeinsame Sicherheitsfirma als Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts mit je hälftigem Anteil gegründet, erzählte der Angeklagte. Für die gemeinsame Firma hätte jeder einen Gewerbeschein gebraucht. Nach einiger Zeit habe ihm sein Partner offenbart, dass er wegen Überschuldung keinen bekomme. Deshalb hätten sie beide im April 2021 einen Gesellschafts-Aufhebungsvertrag unterschrieben. Fortan sei der 60-Jährige nur noch Mitarbeiter gewesen. Der habe sich von der Hauptstelle der Firma des Angeklagten an der Ostsee aus um Rechnungswesen, Zahlungen, Personal und Planung gekümmert.

Privat- statt Firmenkonto

Aber der 60-Jährige habe schon Rechnungen auf die gemeinsame Firma, aber mit der Steuernummer des 42-Jährigen geschrieben. Anstatt ein Konto für die gemeinsame Firma zu eröffnen, habe der 60-Jährige die Einnahmen auf sein Privatkonto laufen lassen. Die Zugangsdaten dazu habe der ihm aber verweigert und Gelder nicht weitergeleitet. „Ich hatte keine Zugangsdaten auf das Konto der Firma, die auf mich allein lief“, konstatierte der Angeklagte.

Deshalb habe er dem 60-Jährigen im Dezember gekündigt – wie das geschah, blieb aber offen – und ihn auf 450-Euro-Basis abgestuft. Die Kontodaten habe er auf das Konto seiner Mutter geändert und den Kunden entsprechend mitgeteilt.

25.000 Euro gefordert

Schließlich habe er im Dezember 2021 durch einen Anruf einer Krankenkasse herausgekommen, dass Sozialabgaben in Höhe von 50.000 Euro nicht bezahlt worden seien, sagte der Angeklagte. Als es daraufhin zum Streit mit dem 60-Jährigen gekommen sei, habe der über einen Anwalt noch Geld gefordert, zuerst 4000 Euro, dann 25.000 Euro – aus der gemeinsamen Firma. Als er nicht darauf eingegangen sei, habe ihn der 60-Jährige angezeigt – wegen Betrugs. „Was er gemacht hat, will er mir unterjubeln“, war das Fazit des 42-Jährigen.

Sein älterer Partner sah die Dinge anders: Den Gewerbeschein habe er nicht beantragt, weil er wegen eines 20 Jahre zurückliegenden Konkurses eine schlechte Schufa befürchtet habe und das Geld für eine Sicherheitsleistung im Sicherheitsgewerbe nicht gehabt habe. Deshalb sei das gemeinsame Unternehmen offiziell als Einzelfirma auf den Angeklagten gelaufen. Aber untereinander hätten sie es als Gesellschaft bürgerlichen Rechts laufen lassen. Den Vertrag über die angebliche Auflösung der gemeinsamen Gesellschaft habe er „nie gesehen und nie unterschrieben“, versicherte der 60-Jährige als Zeuge. Er habe seine Unterschrift digitalisiert und in einer Cloud (= im Internet) gespeichert, damit er sie unterwegs bei Bedarf einfügen könne. Er vermutete, dass der Angeklagte seine Unterschrift digital hineinkopiert habe.

Rechnungen voreilig geschrieben

Ab 2021 habe er sich nur noch 650 Euro ausbezahlt statt seines festen Gehalts von 1200 oder 1400 Euro, weil es um die Firma „nicht gut gestanden“ habe. Sozialversicherungsbeiträge seien nicht bezahlt worden, gab der Zeuge zu. Der 42-Jährige habe Aufträge mit zu geringen Stundensätzen angenommen, sah er als Grund.

Er habe Rechnungen voreilig auf den Namen der gemeinsamen Firma geschrieben, gestand er. Und: Er sei für den „Papierkram“ zuständig gewesen. Aber er sei nicht immer informiert worden, wenn in Pirmasens Mitarbeiter eingestellt wurden, sagte der Zeuge.

Für die gemeinsame Firma hätten sie sein Geschäftskonto der Detektei benutzt, gestand er. Sein Partner hätte wohl keine Möglichkeit gehabt, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Die Zugangsdaten habe er dem 42-Jährigen geschickt, behauptete er. Aber der habe keinen Zugang zum Online-Banking gehabt. Die Bank habe das verweigert, weil für das Konto nur ein Benutzer vorgesehen sei. Der 42-Jährige habe Zugriff auf die Buchhaltung gehabt, aber nicht auf das Firmenkonto, sondern nur der Angestellte, stellte die Richterin fest.

Geschäftsbeziehung beendet

Der Zeuge erzählte weiter, auf Anweisung des Angeklagten habe er eine neue Konto-Nummer als Firmenkonto eingepflegt. Von dessen Mutter habe er deshalb einen „bitterbösen Anruf“ erhalten, weil es ihr Konto war. „Hinter meinem Rücken ist eine Veruntreuung passiert“, klagte der 60-Jährige. Rechnungen seien „nicht über unser Buchhaltungsprogramm gefertigt“ worden. Er habe die betroffenen Firmen informiert. Der Angeklagte könne nicht einfach Konto-Nummern ändern und Entscheidungen treffen, befand der Zeuge. Deshalb habe er 2022 die Geschäftsbeziehung beendet. Er habe Ansprüche (13.400 Euro) gegen seinen Ex-Partner gestellt, weil die Krankenkasse sein Geschäftskonto gepfändet habe, sagte der Zeuge.

Das Amtsgericht stellte auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Verfahren ohne Auflagen ein.