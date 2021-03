Grundschule Wittelsbach gewinnt 10.000 Euro bei DEVK-Verlosung

Nicht alle Schulkinder und Bildungseinrichtungen sind für virtuellen Unterricht ausgestattet. Unterstützung wünschen sich viele: An einer DEVK-Verlosung für 200 Spendenpakete über je 10.000 Euro haben über 4800 Schulen und Fördervereine bundesweit teilgenommen. Die Grundschule Wittelsbach ist einer der glücklichen Gewinner. Ohne ausreichende digitale Kenntnisse und die passende Ausstattung haben viele Kinder aktuell das Nachsehen. Nicht nur die Schüler sind auf virtuellen Unterricht oft nicht vorbereitet. Vielen Lehrern und Bildungseinrichtungen fehlt die nötige Ausstattung.

Um Bildungsstätten und Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten zu helfen, hat die DEVK unbürokratisch angepackt. Im November konnten sich Schulen und Fördervereine für eine Spende über 10.000 Euro bewerben. Bundesweit haben über 4800 Schulen und Vereine teilgenommen, in Rheinland-Pfalz 346.

Unter allen Bewerbern wurden 200 Gewinner ausgelost. Auch die Grundschule Wittelsbach konnte sich freuen: „Unglaublich, dass wir gewonnen haben“, sagt Lehrerin Julia Fischer, die die Idee hatte, sich um die Spende zu bewerben. „Das Geld können wir sehr gut gebrauchen. Im Moment haben wir zum Beispiel nur in einem einzigen Klassenzimmer Wlan.“

Thomas Schacker, Verkaufsleiter der DEVK-Geschäftsstelle Pirmasens, hat der Schule nun persönlich gratuliert und überreichte einen symbolischen Scheck in Höhe von 10.000 Euro. „Die Spende der DEVK kommt hier genau richtig an. Damit investieren wir in die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder“, sagt Schacker.

Seit 2006 ist die Schule eine sogenannte Schwerpunktschule, die lernbeeinträchtigte Kinder gemeinsam mit Grundschülern unterrichtet. Im aktuellen Schuljahr nehmen 220 Kinder zwischen sechs und elf Jahren am Unterricht teil – 18 davon sind Integrationskinder mit einem sonderpädagogischen Gutachten. Für sie sind vielfältiges Lernmaterial und bildgestützte Arbeitsmethoden besonders wichtig. Genau dafür will die Wittelsbachschule die Spende nun einsetzen. „Außerdem möchten wir eine Ladestation für iPads anschaffen und den Ausbau der Wlan-Leitungen vorantreiben“, sagt Schulleiterin Antje Fuhrmann.