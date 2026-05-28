Norbert Staller hat dem Fußball in der Südwestpfalz und dem SV Ruhbank ungemein viel gegeben. Am Mittwochabend ist der Pirmasenser im Alter von 90 Jahren gestorben.

Der große Graue mit der heiseren Stimme, ein stets zurückhaltend auftretender Verfechter von Fairplay und Aufrichtigkeit, war von 2000 bis 2012 Vorsitzender des Fußballkreises Pirmasens/ Zweibrücken, für den er auch vier Jahrzehnte als Klassenleiter tätig war. Gar 47 Jahre lang führte er den Sportverein Ruhbank, bei dem der gelernte Kaufmann seit 1946 Mitglied war und lange als rechter Läufer spielte. Sein größtes Projekt als Vereinschef war die Umwandlung des Hartplatzes in dem Pirmasenser Stadtteil in ein Kunstrasenfeld, was ungefähr eine halbe Million Euro kostete. Das 2012 eingeweihte künstliche Grün trägt seit seinem 90. Geburtstag im September vergangenen Jahres den Namen „Norbert-Staller-Arena“.

Der SVR-Ehrenvorsitzende engagierte sich aber auch außerhalb des Fußballs. Er organisierte unter anderem den ersten Altentag und das Ruhbankfest.