Der Maler Cesare Marcotto stellt in Rodalben sein neues Buch „Die Zartheit des Wassers“ vor – Aufzeichnung am Sonntag im Offenen Kanal

„Vergäßen wir, dass die Welt vor allem das Erzeugnis der Fantasie der Menschheit ist, könnte die Welt, so wie wir sie kennen, von einem Augenblick auf den anderen vergehen, ohne dass es jemand merkt“. Diesen philosophisch anmutenden Satz stellt der Maler Cesare Marcotto an den Anfang seines neuen Buchs „Die Zartheit des Wassers“.

Der 1959 in Verona geborene und seit Jahren in Neustadt lebende Maler und Literat Marcotto stellte in Rodalben sein Buch vor – vom Offenen Kanal mitgeschnitten, wird sie als 45-minütige Sendung am Sonntag, 9. August, insgesamt viermal ausgestrahlt.

Der Künstler hatte bereits vor 25 Jahren durch mehrerer Kurse bei der Kreisvolkshochschule auch in der Südwestpfalz Fuß gefasst und ist durch eine außergewöhnlichen Sonderausstellung im Jahr 2009 noch in bester Erinnerung. Es war die 50. Sonderausstellung im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein. Sie stand unter dem Titel „Wasserfragmente“.

Sein Buch „Die Zartheit des Wassers“ greift nun dieses zentrale und lebensstiftende Element „Wasser“ als Thema auf und spiegelt auf knapp 100 Farb- und Textseiten das künstlerische, aber auch literarisch-philosophische Schaffen des 61-jährigen Künstlers wider.

So stellt sich gute zehn Jahre nach der Hauensteiner Ausstellung wieder ein in sich ruhender Künstler vor, der kein „Gedings“ macht von mittlerweile großen Erfolgen, besonders auch im Rhein-Neckar-Raum, aber auch bei großen jährlichen Sommerakademien in Mindelheim oder Kolbermoor in Bayern, die in diesem Jahr Corona zum Opfer fallen müssen.

Marcottos Buch, das er erstmals auch in der Südwestpfalz vorgestellt hat, ist wie er selbst sagt, eine Zusammenführung seiner „künstlerischen Mitte“, die geprägt ist von dem ewigen „panta rhei“ des Wassers in ihrer Einfachheit, aber auch in seiner ganz tiefen existenziellen Bedeutung.

Was ist die Technik? Wie arbeitet der Künstler, und worin besteht seine gestalterische Kreativität mit den Farben und dem Wasser? Festhalten und gehenlassen, das Spiel und die Bindung von Wasser und Farben als Metapher des lebendigen Lebens. „Technica del lancio die colori.“ Übersetzt heißt diese Form der Kunst „Schütte-Technik“. Farbe aus Erde und Wasser, und das Auge und die Hand des gestaltenden Künstlers formen eine besondere Einheit. Wie gesagt, Heraklits Urformel „panta rhei“, alles fließt , die Technik in dieser Art ist eine Erfindung von Cesare Marcotto.

Sein neues Buch ist eine wahre Fundgrube von leuchtenden und fließenden Bildern, aber gleichsam auch eine erquickende literarische Meisterleistung. Erstaunlich, wie der blitzgescheite Italiener die feinsten Bedeutungsinhalte und Formen der deutschen Sprache beherrscht und sie in seinem Buch „Die Zartheit des Wassers“ auch als treffende interpretatorische Stilmittel seiner eindrucksvollen Wasser-Kunstwerke literarisch einsetzt.

Infos

Die Sendung: Die Buchvorstellung wird am Sonntag, 9. August, um 10.10, 14.10, 18.10 und 22.10 Uhr vom Offenen Kanal Südwestpfalz ausgestrahlt ist.