Der Konzertveranstalter Hypertension hat mit Groh-P.A. Veranstaltungstechnik ein Konzept für eine Livemusik-Streaming-Reihe entwickelt. So wird von Januar bis April unter dem Titel „Press Play – Livestream Konzerte“ eine Pilot-Reihe mit 15 Konzerten veranstaltet.

Die erste Konzert-Reihe beinhaltet ein Abbild der jungen, vielfältigen deutschen Musikszene von Deutsch-Pop über Liedermachern, Jazz, Folk, Soul bis hin zu Heavy Metal. „Press Play – Livestream Konzerte“ soll zur Schnittstelle zwischen Musikern, Fans, Medien und Konzertveranstaltern werden. Diese Live-Konzerte mit interaktiven Aktionsmöglichkeiten wie Videochats unter den Zuschauern, aber auch mit den Künstlern, bieten die Möglichkeit einer umfassenden Präsentation für diese Künstler, um ihnen eine Perspektive zu geben. Später soll diese Reihe auf internationale Künstler erweitert werden.

16. Januar, 20 Uhr: Jeden Tag Silvester (Pop): Wie in Paris sieht es zwischen Nord- und Ostsee wahrlich nicht aus. Dafür aber sehen wir Windräder, Weizenfelder und Kühe bei leichtem Westwind. Das ist die Champs-Élysées auf der die Band Jeden Tag Silvester flaniert. Und das kann man in ihrer Musik hören. Sie transportiert die Ruhe und Gelassenheit der stillen Spezies aus den kleinen Orten aus denen sie kommen.

30. Januar, 20 Uhr: Rezet (Metal): Die Speed- und Thrash-Metal Band Rezet gründete sich 2003. Ihr viertes Album „Deal With It!“ wurde 2019 veröffentlicht und brachte hervorragende Kritiken ein. Nun kommt Rezet mit der Veröffentlichung von „Truth In Between“.

20. Februar, 20 Uhr: Odeville (Pop/Rock): Odeville ist eine Band mit einer langen Geschichte. 2006 gegründet, zeugen ihre bislang fünf veröffentlichten Alben von einer wechselhaften Historie, stets angetrieben von dem Wunsch, als Band künstlerisch weiter zu kommen. Begonnen als eine deutsche Antwort auf die US-amerikanischen Emo-/Screamo- und Post-Hardcore-Bands mit englischem Shouting, dann der Wechsel zu deutschsprachiger Musik und mehr Zugänglichkeit bis hin zum letzten Album „Phoenix“, das in seiner klaren Orientierung hin zu einer einschmeichelnden Gefälligkeit zu ihrem bis dato poppigsten Werk geriet. Und nun „Rom“, Album Nummer sechs, auf dem wieder vieles ganz anders und neu ist.

21. Februar, 20 Uhr: Lùisa (Indie Pop/Singer-Songwriter). Diese Künstlerin überzeugt als einzigartiges Multitalent. Als Sängerin mit rauer, emotionaler Stimme, als starke Songwriterin mit tiefgründigen Texten in mehreren Sprachen, als hervorragende Gitarristin und schließlich als stilsichere Produzentin von sphärischen Dreampop-Arrangements.

7. März, 20 Uhr: Fayzen (Pop). Fayzen antwortete auf die Frage, wieso er im Alter von 15 Jahren mit der Musik angefangen hat: „Ich wollte etwas Wahres machen. Und klar, die Welt verändern wollt' ich schon auch.“

13. März, 20 Uhr: Darjeeling (Indie & Lo-Fi). Mit seinem letzten Album „Hokus Pokus“ hat sich das Trio Darjeeling als Alternative-Band irgendwo zwischen Psychedelic, Indie-Rock und verquerem Pop in Deutschland etabliert.

Maria Basel (Singer-Songwriter/Indie Pop). Als Sängerin, Komponistin, Produzentin und DJ arbeitet Maria Basel mal allein, mal in Zusammenarbeit mit Kollegen diverser Musikrichtungen. Mit der Veröffentlichung ihrer eigenen Songs hat sie 2020 auch einen ersten Schritt in einen größeren Echoraum getan.

20. März, 20 Uhr: Lyschko (Indie Rock/Wave). Auf der Suche nach Antworten auf die essenziellen Fragen der Generation Y: „Wer bin ich und wer möchte ich sein?“, finden sich die vier Musiker irgendwo zwischen Verzweiflung und Romantik, aktuellem Post-Punk und dem Wave der 80er.

21. März, 20 Uhr: Nervling (Pop/Indie). Seit zehn Jahren tourt Nervling, das Duo um Sängerin Moira Serfling und Gitarrist Tom Baetzel, durch das Land. Mit frechen Sprüchen, witzigen, intelligenten Songtexten und Ohrwurmmusik spielen sie sich direkt in Hirn und Herz der Zuschauer.

26. März, 20 Uhr: Albrecht Schrader (Pop/Indie). Schrader veröffentlichte unter anderem die EP „Leben in der Großstadt“ (2016) und das Album „Nichtsdestotrotzdem“ (2017). Von 2016 bis 2019 leitete er für das „neo magazin royale“ das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, mit dem er auch auf ausverkaufte Hallentour durch Deutschland unterwegs war. Schrader schreibt Songs und komponiert für Theater und Fernsehen.

3. April, 20 Uhr: Children (Indie Pop). Das Songwriting- und Producer-Duo Steffi Frech und Laura Daede kennt sich seit der Kindheit in einer Kleinstadt Mecklenburgs. In Berlin haben die Freundinnen als Children ihren Sound gefunden: flirrende Retro-Synthesizer, melodische Basslinien und allem voran ihr harmonischer Gesang.

4. April, 20 Uhr: Stefanie Hempel & The Silver Spoons (Pop / Rock). „She came in through the bathroom window, protected by a silver spoon“. Diese „Abbey Road“-Songzeile inspiriert den Bandnamen von Stefanie Hempels neuem Beatles-Akustik-Trio The Silver Spoons. Hempel ist die Erfinderin der musikalischen Beatles-Tour in Hamburg. Laut MTV UK „The greatest Beatles tour of all time“. Glühender Fan seit ihrer Kindheit die deutsche Beatles-Expertin.