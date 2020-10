Wie die Polizei mitteilte, verließ die Frau um 11.30 Uhr den Einkaufsmarkt „Thomas Philipps“ in der Arnulfstraße, ohne etwas gekauft zu haben. Dabei bemerkte sie, dass sie ihren schwarzen Ledergeldbeutel der Marke „Gucci“ wohl im Markt verloren hatte. Im Geldbeutel befanden sich, neben einem kleineren Geldbetrag, diverse Karten, Ausweise und Papiere. Sie ging sofort zurück und befragte Kunden und Angestellte. Eine ältere Frau, zwischen 70 und 80 Jahre alt, mit grauen Haaren, Brille, kurzem Haarschnitt, schlank, mit beiger Steppjacke, gab an, dass sie den Geldbeutel gefunden und an einen jungen Mann übergeben hätte, der ihn an der Kasse abgeben wollte. Dies hat er jedoch nicht getan. Nun sind weder die Personalien der älteren Dame bekannt noch liegt eine Beschreibung des „jungen Mannes“ vor. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. rhp