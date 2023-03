Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Frühjahr rücken die Abrissbagger am Parkkino an. Der Besitzer Manfred Schenk wollte eigentlich schon im September starten. In dem Gebäudekomplex sind aber Mieter noch nicht ausgezogen. Die behördlichen Genehmigungen lägen schon vor, sagt Schenk.

Der Pirmasenser Unternehmer hatte den 6000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex an der Ecke von Zweibrücker Straße zur Gärtnerstraße im vergangenen Jahr gekauft