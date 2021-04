Unbekannte haben versucht, ins Café Grieve im Medi-Center einzubrechen. Laut einer Mitteilung der Polizei hat sich die Tat zwischen 31. März und 7. April ereignet. Der oder die Täter sollen es den Angaben zufolge an der Nebeneingangstür des Cafés rechts neben dem Haupteingang versucht haben. Der Schließzylinder sei dabei zwar beschädigt worden, aber die Einbrecher hätten es nicht geschafft, die Tür zu öffnen, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.