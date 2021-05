Einbrecher haben sich in der vergangenen Woche im Vereinsheim des SV Hermersberg (Am Tauhübel) häuslich eingerichtet. Nach Auskunft der Polizei drückten sie zwischen Mittwochabend und Sonntagnachmittag einen Rollladen hoch, nachdem sie den Zaun überwunden hatten. Der Laden wurde dabei beschädigt. Die Täter stellten einen Tisch und zwei Stühle bereit und tranken dort diverse vereinseigene Spirituosen. Unter anderem erwärmten sie mehrere Flaschen Glühwein und tranken sie zum Teil. Die Einbrecher verließen das Vereinsheim vermutlich durch ein Fenster im Nebenraum. Ob sie etwas mitgehen ließen, steht noch nicht fest, so die Polizei. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.