In der Höhfröscher Hauptstraße ist am Sonntag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich über die rückwärtige Terrassentür Zugang in das Einfamilienhaus. Mehrere Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Wie die Polizei mitteilt, wurden 500 Euro in bar entwendet. Der Sachschaden betrage etwa 2500 Euro.