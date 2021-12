Eingebrochen ist eine unbekannte Person zwischen Freitag, 8 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Einbrecher durch die unverschlossene Haupteingangstür in das Haus gelangen; die Wohnungstür im zweiten Obergeschoß wurde aufgedrückt oder aufgehebelt. Dort wurden alle Schränke und Schubladen durchwühlt. Sogar die Matratze wurde verschoben. Gestohlen wurden ein Amazon-Paket mit einer Nintendo Switch Spielkonsole und der Geldbeutel samt unbekannter Bargeldsumme. Ein Mitbewohner hat am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr Geräusche, auch aus dem Keller des Hauses, wahrgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.