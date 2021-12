Am Samstag, zwischen 12 und 14.30 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die Abwesenheit einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses Maria-Theresien-Straße 4 und brach in ihre Wohnung ein. Das meldete die Polizei am Montagmorgen. Das Türschloss sei aufgebrochen, gut 20 Paar Ohrringe, zwei Goldketten und 20 Euro in bar erbeutet worden. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefon 06331 5200 oder per Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.