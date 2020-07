Zwischen Dienstag, 17.45 Uhr, und Mittwoch, 0.30 Uhr, haben Unbekannte laut Polizei versucht, in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in Thaleischweiler-Fröschen einzubrechen. Der Einbruchversuch wurde bemerkt, weil Hebelspuren an der Eingangstür entdeckt wurden. Außerdem wurde ein Blumenkübel vor der Haustür beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.