In der Nacht zum Dienstag haben bislang unbekannte Täter Material im Wert von etwa 20.000 Euro vom Werkhof der Verbandsgemeinde Dahn gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Diebe zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr Zugang zum Gelände in der Industriestraße. Das gestohlene Material wurde anschließend mit einem weißen Kastenwagen abtransportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen oder Personen mit sachdienlichen Informationen können sich unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de an die Kriminalinspektion Pirmasens wenden.